Hos Radikale Venstre er man sådan set ikke i tvivl om, hvem der skal betale.

»Vi skal selvfølgelig se på andre løsninger, men vi ser det her som en oplagt mulighed for at få det her finansieret sådan, så det er bilisterne, der betaler for deres egen trafik,« siger partiets Christopher Røhl til TV 2 Kosmopol.

Altså mener han, at såkaldt 'roadpricing' skal finansiere det storstilede projekt 'Den Grønne Boulevard', der skal sende trafikken ned under jorden på nogle af Københavns allermest trafikerede strækninger.

Det drejer sig om de store færdselsårer Åboulevarden, H.C. Andersens Boulevard og Amager Boulevard.

Indtil videre er der to løsninger i spil, når Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune mandag klokken 15 blandt andet har 'Den Grønne Boulevard' på dagsordenen – her er der i øvrigt tilsyneladende et foreløbigt flertal for at gå videre med planerne.

Den første løsning koster 5,5 milliarder og består af to kortere tunneler uden afkørsler: fra Bispeengbuen til Søerne og fra Jarmers Plads til Rysensteensgade lige før Langebro.

Den anden løsning koster 10,5 milliarder kroner og består af en længere tunnel med afkørsler: fra Bispeengbuen til Ørestad Boulevard efter Langebro på Amager.

I øvrigt er man blandt partierne i Borgerrepræsentationen ikke enige om, hvordan projektet eventuelt skaf finansieres, hvis det ender med at blive realiseret.

TV 2 Kosmopol har også talt med Venstre, der er imod den såkaldte roadpricing. I stedet skal staten og kommunen spytte i kassen, mens udgifterne videre kan dækkes af de parkeringspladser og byggegrunde, der sandsynligvis vil opstå på strækningerne, lyder det.

Socialdemokratiet vil kigge på »flere forskellige former for finansiering«.