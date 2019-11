Partierne i Folketinget er blevet enige om at fordele knap to milliarder kroner i forskningsreserven for 2020.

1,925 milliarder kroner. Så mange penge er Folketingets partier blevet enige om at fordele i forskningsreserven for 2020.

Cirka 1,5 milliarder kroner går til grøn forskning.

- Vi sætter en ny grøn retning for udviklingen af Danmark med den her aftale, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i en pressemeddelelse.

- Forskningen er helt afgørende for at nå vores ambitiøse mål for den grønne omstilling, derfor giver vi den grønne forskning et markant løft.

- Så vi kan udvikle et mere klimavenligt landbrug, så vi kan rejse med en mindre belastning af kloden, og så vi kan få endnu mere grøn energi. Og vi sætter penge af til pilotprojekter inden for bæredygtig arkitektur og design, siger hun.

Ministeren tilføjer, at de grønne forskningsmilliarder både skal gå til at udvikle nye idéer og mere færdige løsninger, som hurtigt kan gennemføres.

De Radikales forskningsordfører, Stinus Lindgreen, siger:

- Vi er særligt glade for den markante styrkelse af den frie forskning, initiativet til at sikre bedre kønsfordeling indenfor forskningsverdenen, og fokus på formidling af, hvorfor forskning er så vigtigt både generelt og specifikt for den grønne omstilling.

Hos Venstre er forskningsordfører Ulla Tørnæs tilfreds med, at der bliver penge til forskning, som kan komme landbruget til gode.

- Forskning i landbrugets bidrag til den grønne omstilling er en hovedprioritet for Venstre. Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition, der årligt eksporterer for milliarder.

- Derfor skal vi satse på bæredygtig fødevareproduktion og landbruget som grøn energileverandør, siger hun.

