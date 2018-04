Oppositionen i Slagelse har en god sag, hvis de går rettens vej, vurderer forskningschef efter dom i Randers.

Randers. Det var ikke i orden, at tre udvalgsformænd blev sat fra bestillingen i Randers Kommune i sommeren 2015.

Det har Retten i Randers torsdag afgjort i en spektakulær sag, hvor tre lokalpolitikere lagde sag an mod deres egen kommune.

Dommen er opsigtsvækkende, lyder det fra forskningschef Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Det betyder først og fremmest, at den daværende borgmester, flertallet og den kommunale forvaltning får en voldsom plet på renomméet.

- Det får de, fordi de overtrådte den kommunale styrelseslov, som er en slags grundlov for kommuner, siger Roger Buch.

Dommen kan give lokalpolitikere i andre kommuner blod på tanden, vurderer han.

Eksempelvis i Slagelse, hvor byrådet har været igennem en omkonstituering, der minder om det, der skete i Randers.

En samarbejdsaftale blev opsagt, og udvalgsstrukturen blev ændret. Det medførte, at Venstre, Dansk Folkeparti og De Radikale mistede udvalgsformandsposter.

Oppositionen overvejer nu, om man vil tage samme skridt som sagsøgerne i Randers.

Hvis de gør det, har de ifølge Roger Buch en god sag.

- De har mindst en lige så god sag, som dem, der sagsøgte Randers Kommune, siger han.

- Hvis man læser dommen fra Randers, kan man se, at der er nogle udtalelser til pressen og nogle få formuleringer i skriftlige dokumenter, som er grundlag for, at retten konkluderer, at der er tale om en usaglig begrundelse.

- Hvis man kigger på Slagelse, så har borgmesteren og flertallet udadtil klart sagt, at der var nogle politikere, man var utilfredse med.

- Også på skrift har man lavet en klar kobling mellem samarbejdsproblemer, og at de skulle fjernes fra udvalgsposter, siger Roger Buch.

Så hvis man skal uddrage en lære af dommen i Randers, er det ifølge forskningschefen, at man som politiker skal være varsom med at udtale sig om motiverne bag en omkonstituering:

- Havde man i Randers ladet være med at sige det offentligt og skrive det i dokumenter, så var man næppe blevet dømt, siger forskningschefen.

Venstres gruppeformand i Slagelse Byråd, Knud Vincents, oplyste tidligere torsdag til Ritzau, at man nu vil nærlæse dommen fra Randers.

På den baggrund vil man tage stilling til et eventuelt søgsmål.

/ritzau/