USA ønsker at patruljere med krigsskibe ved Hormuzstrædet. Danmark bliver spurgt om hjælp, vurderer forskere.

Hvis ikke Danmark allerede har fået en anmodning fra USA om at hjælpe militært ved Den Persiske Golf, kommer den snart. Det vurderer flere forskere over for Information.

På den måde kan Danmark blive en del af en international flådestyrke, der skal beskytte skibstrafikken i området mod iransk indblanding. Det sker, efter at Iran den seneste tid er blevet kritiseret for at have stoppet og opbragt et britisk skib.

Holland og Norge har bekræftet, at de har modtaget en officiel amerikansk anmodning. Hverken Forsvarsministeriet eller Udenrigsministeriet i Danmark vil be- eller afkræfte, om de har modtaget noget.

Det er der dog meget stor sandsynlighed for, at Danmark har, mener Henrik Ø. Breitenbauch, leder af Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

- Hvis Norge og Holland har fået en anmodning, så har vi også. Eller også får vi det, siger han til Information.

Også Lars Bangert Struwe, der er generalsekretær i tænketanken Atlantsammenslutningen og tidligere rådgiver i Forsvarsministeriet finder det sandsynligt.

- Flere ting gør sig gældende: Hver eneste gang, USA har bedt om det, har Danmark stillet op. Derfor er det naturligt, at amerikanerne spørger Danmark, også fordi vi har skibe, der lige har været på øvelse med amerikanerne.

- Det andet er Danmarks position som søfartsnation: Et stræde som Hormuz skal være frit, ligesom Øresund er det. Derfor er dansk erhvervspolitik også sikkerhedspolitik, siger han til Information.

Det amerikanske forsvarsministerium vil hverken be- eller afkræfte, om en anmodning er sendt til Danmark.

/ritzau/