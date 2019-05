Der bør stilles langt højere krav til biltrafikken, hvis Danmark skal begrænse luftforurening, mener forskere.

En række forskere kritiserer regeringen for at basere en ny lov om forurenende biler på gamle tal.

Et notat fra Aarhus Universitet sår nemlig tvivl om grundlaget for den miljøzonelov, der blev vedtaget i starten af maj, som skal forbedre luftkvaliteten i blandt andet København. Det skriver Berlingske.

Notatet viser, at samfundets omkostninger til luftforurening er næsten dobbelt så høje, som man tidligere forventede.

Det skyldes, at mange flere danskere end hidtil anslået - omkring 6000 personer - vurderes at dø af forurening fra biler, busser og lastbiler.

Ifølge notatet er de årlige omkostninger fra trafikkens luftforurening steget til 3,8 milliarder kroner fra 2,1 milliarder kroner.

Dermed er der grund til at stille langt skrappere krav til biltrafikken end kravene i loven, hvis Danmark skal begrænse den farlige luftforurening, lyder det fra flere sider.

Notatet kom, blot 16 dage efter at loven blev fremsat. Oplysningerne burde derfor være inddraget i loven, der blev vedtaget 7. maj.

Det mener blandt andre Henrik Brønnum-Hansen, lektor i folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

Han mener, at "det ikke er klogt at bruge gamle tal" til at udforme en ny lov.

- Man kan ikke bruge gammel viden. Jeg tror for eksempel ikke, at regeringen ville benytte gamle tal om middellevetid som grundlag for at ændre pensionsalderen.

- København er smækforurenet. Nu ville regeringen gøre noget ved det, men så burde det gøres ordentligt, siger Henrik Brønnum-Hansen til Berlingske.

Hos De Radikale kalder miljøordfører Ida Auken det useriøst, at regeringen ikke brugte nyeste viden.

- Det virker helt absurd at få nye tal, der viser, at luftforureningen er dobbelt så høj og så køre videre i lovprocessen. Man tager ikke befolkningens sundhed alvorligt, siger Ida Auken.

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har ikke villet stille op til interview.

Han siger i en skriftlig kommentar til Berlingske, at de nye beregninger ikke ændrer på de omkostninger, som miljøzonerne medfører for de virksomheder, som regeringen pålægger at indrette sig på nye miljøkrav inden for et år.

/ritzau/