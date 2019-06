En DTU-forskergruppe, der har udviklet en energi- og klimamodel til blandt andet at hjælpe politikere med at forstå de klimamæssige konsekvenser af deres tiltag, ser ud til at miste halvdelen af de fastansatte på grund af en stor fyringsrunde.

Det betyder reelt, at gruppen bliver halveret, da ph.d.erne og postdocerne er bundet op på de fastansatte forskere, skriver Altinget.

Dermed får politikerne dårligere rådgivning og mindre opdateret viden om klimaeffekterne af deres politik, lyder det fra gruppens leder, Kenneth Karlsson, der også selv står til at blive fyret.

»Hvis vores modeller skal bruges til at rådgive politikere og beslutningstagere, skal de være helt opdaterede, og hver eneste gang vi opdager en fejl, skal den rettes. Det kan ikke lade sig gøre, hvis halvdelen af gruppen skæres væk. Man kan stadig forske i modeller, men den anvendte del forsvinder,« siger Kenneth Karlsson til Altinget.

Klimaområdet fylder meget i regeringsforhandlingerne, hvor S-formand Mette Frederiksen er kongelig undersøger.

Her ville klimamodellen eksempelvis kunne vurdere, om de kommende klimainitiativer reelt imødekommer de røde partiers mål om at skære CO2-udslippet med 70 procent i 2030.

Rasmus Nordqvist, der er Alternativets politiske ordfører, vil ikke kommentere på den konkrete sag. Men han kalder det problematisk, at der bliver skåret i forskningen.

»Det er fuldstændig vanvittigt, det der sker lige nu. Mere end nogensinde har vi brug for viden - især på klimaområdet, og så er der bare blevet skåret og skåret,« siger han og fortsætter:

»Det vigtige er, at vi bliver klogere og ved, hvor vi skal rykke hen. I sig selv er det ikke interessant, om nogen er bedre end andre. Det interessante er, om vi når en politik, som gør, at vi kommer i mål i forhold til klimakrisen.«

Christian Ibsen, der er direktør for den grønne tænketank Concito, kalder det en ærgerlig situation, fordi DTU spiller “en enormt vigtig rolle” i forhold til at bringe viden på banen i klimadebatten.

DTU-instituttet selv anerkender også, at situationen er alvorlig.

»Det er en stor gruppe medarbejdere, der bliver berørt. Lige nu påtænkes 25 medarbejdere afskediget. Antallet er bragt betragteligt ned i forhold til det oprindeligt varslede. Det skyldes, at vi har lavet aftaler om frivillige fratrædelser, omplacering til andre enheder og overgang til deltid,« skriver instituttets direktør, Mette Wier, i en mail til Altinget.