Når politikere foreslår at ændre alle trafiklys, så de bliver kønsneutrale frem for at ligne en mand eller kvinde, scorer de et gigantisk selvmål på køns-debattens vegne. Det mener Kenneth Reinicke, kønsforsker ved Roskilde Universitet.

»Jeg synes, det er totalt ude i skoven. Man skyder sig selv i foden med sådan noget her,« siger Kenneth Reinicke til B.T.

Han reagerer på, at en række byrådspolitikere i Aarhus og København leger med tanken om at skifte alle trafiklys, så de bliver kønsneutrale.

Idéen er, at de kønsneutrale trafiklys skal sende et signal om, at man respekterer alle kønsidentiteter.

Kenneth Reinicke er kønsforsker ved Roskilde Universitet. Foto: Nanna Kreutzmann

Kenneth Reinicke er bestemt ikke imponeret.

»Kønsdebatten er svær nok i forvejen. Ofte er der en manglende respekt for den faglige substans i diskussionen om ligestilling, og der er ellers mange vigtige emner at tage fat på,« siger Kenneth Reinicke, og uddyber:

»Når vi så skal til at snakke om kønsneutrale trafiklys, så vil rigtig mange tænke: ’Hvad fanden bliver det næste?’ Det er ødelæggende for en vigtig debat, som blandt andet handler om barsel til fædre, #metoo og vold i parforhold. Man risikerer at latterliggøre sig selv.«

Byrådspolitikernes tanker om de kønsneutrale trafiklys blev fremført i en artikel i Kristeligt Dagblad.

En af dem var Kultur- og fritidsborgmester i København, Fraciska Rosenkilde fra Alternativet.

Hun vil gå videre med idéen om kønsneutrale trafiklys i København.

»Det er en rigtig god måde at gøre op med de kønsstereotyper på, vi ser overalt, og det er en idé, jeg er interesseret i at gå videre med,« sagde hun til Kristeligt Dagblad:

»København er en by med stor diversitet og frisind, og det skal vi turde vise.«

Kenneth Reinicke har svært ved at forestille sig, at idéen om kønsneutrale trafiklys fylder noget hos særligt mange danskere.

»Jeg har personligt aldrig overvejet det her,« siger Kenneth Reinicke og uddyber:

»Det er nok meget begrænset, hvor mange der føler sig stødt over sådan et trafiklys.«

Ifølge Kristeligt Dagblad er der kønsneutrale trafiklys i London, Manchester, München og Köln.