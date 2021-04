Støttepartier kritiserer, men landbrugsudspil har den rette balance og kan gavne eksporten, mener forsker.

Regeringens landbrugsplan, der har stort fokus på ny teknologi for at sænke klimaaftrykket, er den rigtige vej at gå.

Det mener Jørgen E. Olesen, institutleder på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

- Det er både sobert og ambitiøst.

- Det er ikke kun et spørgsmål om, at vi skal reducere udledningen fra landbruget. Vi skal samtidig bibeholde og gerne øge fødevareproduktionen i Danmark, for det har verden brug for, simpelthen fordi der bliver flere mennesker på kloden, siger Jørgen E. Olesen.

Regeringens plan er, at blandt andet ny teknologi skal hjælpe med at sænke udledningen af drivhusgasser fra landbruget.

Udledningen skal reduceres med det, der svarer 6,6 millioner ton CO2.

I et oplæg peger regeringen på, at der allerede er besluttet tiltag, der svarer til reduktioner på en halv million ton CO2 i 2030. Samlet givet det reduktioner, der svarer til 7,1 millioner ton CO2 i 2030.

Udspillet har ellers mødt hård kritik fra regeringens støttepartier, der har kaldt planen for ønsketænkning og et fatamorgana.

Jørgen E. Olesen kalder landbrugsområdet for "fyldt med problemstillinger".

Der ligger da også en del arbejde, før udspillet kan realiseres, anerkender han.

- Det her er jo rigtig svært. Det kræver forskning, det kræver innovation, og det kræver, at tingene kan implementeres ude hos landmændene.

En anden sidegevinst er ifølge Jørgen E. Olesen, at udviklingen af ny teknologi kan gavne eksporten.

- Med det her udspil kommer vi til at ligge milevidt foran andre lande, som ikke har samme problemer med landbruget, og som derfor ikke har meget fokus på det. Det betyder, at vi kommer til at stå alene, også inden for forsknings- og udviklingsindsatsen.

- Hvis vi skal have det her tjent hjem igen, skal det meget gerne ende i, at vi står forrest (med den nye teknologi, red.) - også i virksomheder med speciale i det her, så vi kan eksportere det, siger han.

Regeringen præsenterer sin fulde plan klokken 11.00 onsdag formiddag.

/ritzau/