Selv om kommunerne har skattestop, så venter forskere, at flere kommuner vil forsøge at sprænge rammen.

Odense. Meget tegner til, at flere kommuner vil sætte den kommunale skat op i år i forhold til sidste år.

Det siger Kurt Houlberg, der er professor ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

- Som billedet tegner sig nu, så er der nok en række kommuner - og også flere end sidste år - der ønsker at sætte skatten op, siger han.

- Men samlet set må kommunernes skat ifølge aftalen med staten jo ikke stige. Så vil nogle sætte skatten op, så skal andre sætte den ned, siger han.

Kurt Houlberg mener, at de to vigtigste forklaringer på ønsket om at sætte skatten op er det demografiske pres med især flere ældre, som presser kommunernes udgifter til pleje, omsorg og sundhedsydelser, og så ændringer i udligningsordningen mellem de fattige og rige kommuner.

Roger Buch er chefforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han ser også masser af tegn på, at kommunerne i år får svært ved at overholde aftalen med regeringen om samlet at holde skatten i ro.

- Der er rigtigt mange signaler fra mange kommuner, der i år overvejer at kaste håndklædet i ringen og gerne vil sætte skatten op, siger han.

- Kommunalt set giver det jo også god mening, siger han.

- Men fra et samfundsperspektiv er det jo ikke smart, at kommunerne vælger at kaste mere benzin på økonomien, når der i forvejen er frygt for overophedning.

Roger Buch peger på, at kommunerne er under pres fra mange sider. Men om de skal sætte skatten op, er grundlæggende en overordnet politisk diskussion.

- Når de sætter skatten op, så kommer der en sanktion fra staten. Det bliver derfor meget spændende, om det her tema bliver en del af finanslovsforhandlingerne og dermed den kommende folketingsvalgkamp, siger Roger Buch.

- For nogle borgmestre kunne der jo godt spekuleres i, at regeringen nok gerne vil se igennem fingre med straffen for skatteoverskridelser - eller at Dansk Folkeparti måske vil sige: Nej, kommunerne skal ikke straffes, siger han.

/ritzau/