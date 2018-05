Ny ghettoaftale skal tvinge børn i nyt dagtilbud 25 timer om ugen for at lære om dansk sprog og værdier.

København. Det kan lyde ambitiøst at skulle lære etårige børn om demokrati og danske værdier, som det er tilfældet i den seneste del af regeringens ghettoplan, der er kommet på plads mandag.

Men det er faktisk det, der allerede sker i de fleste vuggestuer, gennem de helt almindelige aktiviteter som morgensang og juleklip. Det siger professor mso Bente Jensen fra DPU, Aarhus Universitet.

Det er overordnet helt centralt og vigtigt at styrke deltagelsen i dagtilbud, siger hun.

- Først og fremmest skal vi huske, at det ikke handler om at lære om kultur i dagtilbud. Man lærer gennem kultur og gennem dagligdagen og forskellige begivenheder. Her fejrer man jo i danske dagtilbud jul, fastelavn og måske også grundlovsdag.

- Det er en demokratisk dannelse, som børnene indgår i i et dagtilbud, siger Bente Jensen.

Regeringens ghettoplan skal gøre op med ghettoer og parallelsamfund i Danmark, hvor familier lever uden kontakt til det omkringliggende samfund.

Senest er en delaftale faldet på plads mandag mellem regeringen, S og DF.

Børn i udsatte boligområder skal lære dansk og danske værdier og traditioner, fra de er ét år.

Den skal indføre tvungen vuggestue for etårige i udsatte boligområder, som ikke er i et dagtilbud. Hvis børnene ikke bliver afleveret 25 timer om ugen i det såkaldte læringstilbud, mister forældrene børnechecken.

Ifølge Bente Jensen er der i de senere år sket et skift i synet på dagtilbuds opgaver.

Fra at være pasningstilbud anses for eksempel vuggestuer og børnehaver nu i højere grad som en del af børnenes dannelsesproces, hvor de udvikler sig personligt, socialt og sprogligt gennem at være en del af et børnefælleskab.

Den tankegang kommer aftalen i forlængelse af.

Men ifølge Bente Jensen er det ærgerligt, at læringstilbuddet er baseret på tvang og økonomisk sanktion.

- De, som skal tvinges og straffes, betragtes jo ikke som ligeværdige borgere, og det er helt centralt, hvis man skal føle sig integreret, siger hun.

- Vi ser ingen gode effekter af at tvinge mennesker. Det optimale ville være at gøre det tiltrækkende for de grupper at bruge dagtilbuddet og motivere dem. Det kunne ske i samarbejde med sundhedsplejerskerne. Men der er ingen lette løsninger, tilføjer hun.

/ritzau/