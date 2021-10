»Det er ikke unormalt, at jeg bliver kaldt 'søde skat' eller 'unge dame'.«

Tidligere på måneden offentliggjorde Kvinfo en undersøgelse, der talte sit klare sprog: Seksuel chikane og forskelsbehandling fylder i kommunalpolitik.

Og for den 28 årige kvindelige kommunalpolitiker Laura Rosenvinge (S), er undersøgelsens resultater genkendelige.

Hun er medlem af Københavns Borgerrepræsentation, hvor hun har siddet de sidste fire år.

»Fordi jeg er ung kvinde skal jeg lige løbe dét hurtigere for at bevise, at jeg er lige så dygtig som mine mandlige kollegaer,« siger Laura Rosenvinge og fortsætter:

»Men det er faktisk overvejende fra vælgere og samarbejdspartnere, at jeg oplever det. Det er ikke uvant for mig, at måtte lægge øre til ytringer alene baseret på mit køn og min alder.«

Laura Rosenvinge fortæller, at der er vælgere, der direkte møder hende med, at de 'nægter at stemme på en ung kvinde'.

Men ifølge hende er det ikke alene tonen, der afholder kvinder fra at stille op i kommunal politik.

»Når man stiller op for et parti, skal man starte i en partiforening. Og her er der altså bare en klar overrepræsentation af hvide, middelaldrene mænd,« siger hun og fortsætter:

»Og fordi de har siddet der så længe, føler de sig overlegne. Jeg har ligefrem oplevet, at et mandligt medlem mente, at have 'opfundet mig'.«

I forlængelse heraf understreger hun, at også fordelingen af omsorgsopgaver internt i familier, kan have betydning.

»Kommunalpolitik er meget aftenmøder og desværre er det bare stadig sådan, at det oftest er kvinderne, der tager sig af børn og det hjemlige. Og så er det svært, at få det til at hænge sammen.«

Kvinfos undersøgelse viser ydermere, at 13 procent af de adspurgte kvinder i kommunal politik har oplevet uønsket fysisk berøring.

Også det kan Laura Rosenvinge genkende.

»Ja, jeg har oplevet uønsket seksuel berøring. Men det er vigtigt for mig at pointere, at det er sket inden anden bølge af MeToo.«

Til andre kvinder, der sidder med en kommunal politiker gemt i maven, har hun også et råd:

»Led efter ligesindede. Forsøg at find nogen, der vil hjælpe dig. Og vid, at du ikke behøver finde dig i en sexistisk tone.«