En ny EU-aftale vil formentlig gøre det nemmere for danske medier og musikere at få betaling for andres brug.

Natten til torsdag blev der efter flere års forhandlinger indgået en aftale, der skal munde ud i et nyt EU-direktiv om copyright.

Direktivet handler blandt andet om, i hvor høj grad man må låne andres materiale på nettet, og derfor er arbejdet blevet fulgt nøje af danske producenter af tekst- og musikindhold.

Selv om der stadig udestår et arbejde i at få aftalen omsat til lovtekst, som senere skal vedtages, er man behersket optimistiske hos Koda, der administrerer rettigheder for komponister og sangskrivere.

Overordnet er man dog glad for det store skridt.

- Det er meget, meget positivt og sender et klart signal om, at techindustriens gratis tur med kreativt indhold ikke længere kan finde sted ved at dække sig ind bag en forældet lovgivning, siger Anders Lassen, direktør i Koda, i en skriftlig kommentar.

Hos Danske Medier, der repræsenterer 300 medievirksomheder, ser man også forhandlingsresultatet med positive briller.

Her har man særligt nærlæst artikel 11, der handler om muligheden for at bruges andres tekstuddrag på nettet.

Det sker i dag for eksempel, når Google News gengiver små bidder af danske mediers artikler og linker til dem.

Det må Google fortsat gerne gøre uden at skulle betale for det. Men det understreges i aftaleteksten, at der skal være tale om individuelle ord eller meget korte uddrag - på engelsk "snippets".

Det er administrerende direktør Morten Langager som udgangspunkt glad for.

- Djævlen ligger i detaljen. Vi vil derfor nu nærstudere aftaleteksten og fremadrettet bliver det vigtigt at holde øje med, hvordan kompromiset om snippets bliver fortolket, siger han i en kommentar.

Han glæder sig under alle omstændigheder over, at der nu er enighed om fælleseuropæiske spilleregler på området. Det vil gøre det lettere at få penge for indhold, som andre benytter.

/ritzau/