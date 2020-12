Brugen af mundbind, et forsamlingsforbud på ti personer og andre restriktioner gælder frem til 28. februar.

Der venter nogle hårde måneder forude.

Det er budskabet fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag om coronarestriktioner.

For at få styr på smitten forlænges forsamlingsforbuddet på ti personer og andre af de nuværende landsdækkende coronarestriktioner til og med 28. februar, siger statsministeren.

Det gælder derfor også brugen af mundbind på indendørs offentlige arealer.

- Vi kan snart lægge 2020 bag os. Vaccinen er på vej, og forhåbentlig bliver det i 2021, at vi kan lægge restriktionerne bag os. Men vi står over for nogle hårde måneder i januar og februar, siger Mette Frederiksen.

Hun opfordrer befolkningen til at gøre alt, hvad den kan for at bidrage til at stoppe coronasmitten i Danmark.

- Ved at blive hjemme frem for at gå ud, så er du med til at bryde smittekæderne. Du er med til at sikre, at folk kan holde jul.

- Vi klarede foråret, sommeren og efteråret, og jeg er sikker på, at vi også kommer til at klare vinteren, siger Mette Frederiksen.

I det seneste døgn er der registreret yderligere 2046 coronatilfælde i Danmark. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) pressemødet.

Foruden de landsdækkende restriktioner strammes der yderligere op i 38 udvalgte kommuner, hvor smitten vurderes at være for høj. Disse restriktioner gælder fra onsdag 9. december og frem til 3. januar.

København, Odense, Aarhus samt en række kommuner i hovedstadsområdet og på Sjælland bliver ramt af de yderligere restriktioner.

I de 38 kommuner betyder det blandt andet, at de ældste elever i folkeskolen fra onsdag sendes hjem til hjemmeundervisning. Der bliver tale om elever i 5. klasse og opefter.

Barer, restauranter og caféer i de 38 kommuner lukkes ned. Dog kan man fortsat sælge takeaway disse steder.

Idrætshaller, svømmehaller og fitnesscentre skal også lukke i de berørte kommuner. Og indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal desuden holde lukket for offentligheden.

