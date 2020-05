Torsdag var der genåbningsfest på Marienborg, hvor samtlige 10 partiledere var samlet for at forhandle om genåbningsfase to og tre.

De store skoleklasser, storcentre, efterskoler, restauranter, caféer og professionel fodbold - dog uden tilskuere - er bare nogle af de ting, som åbner på mandag og næste mandag.

Men til manges overraskelse bliver forsamlingsforbuddet på 10 personer fastholdt indtil tredje fase den 8. juni, hvor det bliver hævet til 30-50 personer.

Det er dog ikke med alle partiers gode vilje. Under forhandlingerne torsdag var der nemlig stor uenighed om forsamlingsforbuddet, hvor flere partier pressede hårdt på for at lempe det allerede på mandag.

B.T talte med flere partiledere torsdag aften, efter Mette Frederiksen havde præsenteret anden genåbningsfase.

»Vi ville gerne have sat forsamlingsforbuddet op allerede fra på mandag. Men det ville regeringen ikke, selv om flere partier pressede på,« siger De Radikales leder Morten Østergaard.

»Til gengæld bliver vejledningen ændret, så det ikke længere anbefales at have færrest mulige gæster i hjemmet, men at man nu kan samles 10 personer til en lille komsammen eller børnefødselsdag uden dårlig samvittighed,« siger han.

Hos Liberal Alliance og Nye Borgerlige ville man også have strukket sig længere med forsamlingsforbuddet.

»Regeringen har været for forsigtige med hensyn til forsamlingsforbuddet. Og for dem, som skal holde et lille bryllup eller en rund fødselsdag, er det heller ikke lige meget, om grænsen bliver 30 eller 50 personer om en måned. Jeg ville gerne melde noget mere præcist ud til danskerne,« siger Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance.

»Jeg havde meget gerne set, at vi kunne at samles lidt flere allerede fra næste uge. Men det er vigtigt at få sagt, at man gerne må være flere end 10 på en restaurant eller café, bare ikke i samme selskab,« siger Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige.

I en rapport fra Statens Serum Institut, som partilederne modtog onsdag, står der, at forsamlingsforbuddet i fase to kan hæves til 50 personer i visse dele af samfundet, eksempelvis på restauranter. Men det vil indebære en risiko.

»Vi bliver nødt til at lytte til de sundhedsfaglige anbefalinger. Derfor endte vi på en model, hvor vi åbnede rigtige meget, herunder erhverv og skoleklasser. Men det betød også, at vi måtte være lidt mere afventende med forsamlingsforbuddet,« siger Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen.

Selv om flere borgerlige partier samt De Radikale ville lempe forsamlingsforbuddet fra mandag, var flere partilederes øverste prioritet at åbne mest muligt erhverv.

»Vi sidder i en forhandlingssituation, hvor vi ikke kan få det hele. Derfor var økonomien og erhvervslivet det vigtigste at få åbnet nu og her, fordi driftige mennesker mister deres job og levebrød hver dag,« siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

Efter Mette Frederiksen havde præsenteret anden genåbningsfase i haven ved Marienborg, gik partilederne ind på Marienborg igen for at forhandle videre om tredje fase.

Her blev aftalen så, at 30-50 må forsamles fra den 8. juni. Men i aftalen står også, at 'elementer i planen kan fremskyndes.' Om den kattelem kan komme i spil i forhold til forsamlingsforbuddet, må tiden vise.