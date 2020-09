Statsminister Mette Frederiksen fortæller på pressemøde, at lokale restriktioner nu udbredes til hele landet.

Fra lørdag klokken 12 og til og med 4. oktober sænkes forsamlingsforbuddet i hele landet til 50 personer.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemøde om den nuværende coronasituation.

Arrangementer, hvor man mest sidder ned, vil det fortsat være tilladt at være op til 500 personer.

Det gælder eksempelvis inden for kultur, idræt og konferencer.

I dele af landet er forsamlingsforbuddet allerede sænket fra 100 til 50 personer. Men det bliver altså udbredt til hele landet.

De skærpede restriktioner skyldes, at udbruddet af coronavirus har spredt sig til større dele af landet de seneste dage.

Ud over ændringen af forsamlingsforbuddet gælder det nu også for hele landet, at barer, caféer og restauranter skal lukke klokken 22. Samtidig skal alle stående gæster bære mundbind.

Det gælder også indtil videre frem til og med den 4. oktober.

Mette Frederiksen pointerer, at Danmark ikke er i samme kritiske situation som ved nedlukningen 11. marts. Men der skal sættes ind nu for at undgå, at Danmark havner der igen, siger Mette Frederiksen.

- Vi er godt på vej ind i et efterår og en vinter og dermed på vej ind i en ny fase med corona, siger hun.

- Vi er ikke overrasket over, at smitten ville stige i efteråret. Men det er sundhedsmyndighedernes vurdering, at det er for tidligt, at smittetallet er så højt, som det er.

Det seneste døgn har 454 personer fået registreret en positiv coronatest, oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Det er det højeste antal positive test, der er registeret i al den tid, Danmark har været ramt af coronavirusset.

