Med to passager i den nye bog 'Befrielsens øjeblik' sår statsminister og V-formand Lars Løkke Rasmussen tvivl om arvefølgen i Venstre.

Arvefølgen i regeringspartiet har ellers indtil nu set soleklar ud med nuværende næstformand Kristian Jensen som storfavorit til formandsposten, når Løkke engang går af.

Ikke mindst efter det dramatiske formandsopgør i Venstre i Odense Congress Center natten mellem den 3. og 4. juni 2014, hvor Kristian Jensen angiveligt var et mulehår fra at vælte Løkke som formand, men tøvede i de afgørende sekunder.

Løkke trak i 11. time Kristian Jensen til side, og i kælderen under kongrescenteret lykkedes det Løkke i forening med Hernings borgmester, Lars Krarup, at få Kristian Jensen til at opgive sit forsøg på at vælte Løkke. Løkke brugte både pisk og gulerod.

Han truede med den ene hånd med at bringe den populære Søren Gade i spil som modkandidat til Kristian Jensen.

Med den anden hånd strøede Løkke angiveligt gyldne løfter ud over Kristian Jensen, som han lovede mere magt i partiet som næstformand og kronprins.

»Ikke en naturlov«

Men i samtalebogen 'Befrielsens øjeblik', som udkom torsdag, siger Lars Løkke Rasmussen, at arvefølgen i Venstre alligevel ikke er mejslet i sten, og at Kristian Jensen ikke er selvskrevet til at overtage formandsposten.

»Netop fordi arvefølgen ikke er en naturlov i Venstre. Lige så lidt som det er en naturlov, at jeg sidder her,« siger Løkke i bogen.

Lars Løkke Rasmussen udlægger – ifølge politisk kommentator Lars Trier Mogensen – med sine udtalelser om arvefølgen i Venstre og ikke mindst sine udtalelser om et muligt regeringssamarbejde med Socialdemokratiet en 'uberegnelig kurs' for Venstre i valgkampen.

Løkkes genåbning af det ømtålelige arvefølgespørgsmål i Venstre kan ifølge Lars Trier Mogensen genstarte en opslidende kamp om formandskabet i Venstre.

»Man må tolke det, som at han ikke nødvendigvis føler sig forpligtet i forhold til den aftale i 2014.«

V-profiler kender ikke til aftale

I dag siger Herning-borgmester Lars Krarup, at han ikke kender til nogen aftale fra 2014, og at han ikke ønsker at analysere på Løkkes citater i bogen, som han endnu ikke har læst.

Borgmester i Herning Lars Krarup. Foto: Henning Bagger

»Jeg synes ikke, det er superrelevant at diskutere. For mig er det sådan, at Kristian Jensen er næstformand i dag, og var det sådan, at Lars Løkke fik en tagsten i hovedet i morgen, hvilket jeg bestemt ikke håber, så er Kristian Jensen for mig det naturlige valg.«

B.T. har torsdag været i kontakt med en række hovedbestyrelsesmedlemmer i Venstre.

Fælles for dem alle er, at de ikke kender til en specifik aftale om, at nogen bestemt står til at overtage depechen fra Løkke, når han er klar til at give den videre.

»Mig bekendt er det de delegerede, der vælger formanden på landsmødet,« siger Alexander Schneevoigt, der er formand for Venstre i Gentofte.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Carl Holst (V) under åbningsdebatten i Folketinget på Christiansborg i København, torsdag den 4. oktober 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jakob Ellemann-Jensen, der af mange politiske kommentatorer bliver bragt i spil som mulig V-formand engang ude i fremtiden.

Heller ikke Venstres Carl Holst, der tidligere har stået Løkke bi i svære tider, ønsker at gå ind i den betændte formandsdiskussion.

»Jeg har ingen kommentarer til bogen.«

Kristian Jensen tager afstand fra Løkke

På pressemødet om bogen 'Befrielsens øjeblik', som Lars Løkke Rasmusen deltog i torsdag formiddag, svarede han direkte adspurgt til sine citater vedrørende arvefølgen:

»Venstre har en dygtig næstformand, og hvis jeg bliver syg i den her valgkamp, hvilket der er ved at udvikle sig en tendens til, at man godt kan blive, så er det selvfølgelig ham, der tager over,« sagde Løkke uden at kommentere det yderligere.

Næstformand i Venstre Kristian Jensen blev torsdag formiddag konfronteret med spørgsmål om arvefølgen i Venstre, som Lars Løkke Rasmussen samme dag genåbende i samtalebogen 'Befrielsens øjeblik'. Foto: Bax Lindhardt

B.T. fangede torsdag formiddag Kristian Jensen ved et valgarrangement ved søerne i København.

Her svarede han undvigende på spørgsmålet om, hvorvidt han er enig med Lars Løkke Rasmussen i, at det ikke er naturlov, at han som næstformand overtager formandsposten efter Løkke.

»Naturlove er sådan noget som grundloven og tyngdeloven. Det er sådan nogle ting, som er meget svære at ændre. Altså, det er Venstres medlemmer, det er Venstres delegerede, der på et tidspunkt beslutter, hvem der skal være Venstres formand, når Lars Løkke Rasmussen stopper.«

Men det er vel ikke ligefrem en glødende anbefaling af dig? spurgte en journalist fra et andet medie.

Pressemøde med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på skærmen i Kristian Jensens (V) ministerbil. Foto: Bax Lindhardt

»Ved du hvad. Jeg har ikke læst bogen. Jeg kan ikke forholde mig til ting, jeg ikke har læst, men bare har fået brudstykker af,« sagde Kristian Jensen og satte sig ind i sin ministerbil.

Her kunne Kristian Jensen på en lille skærm på bagsædet på direkte tv se sin chef, Lars Løkke Rasmussen, genåbne arvestriden i Venstre og Løkkes udstrakte hånd til Mette Frederiksen om at danne en SV-regering.

Senere på dagen undsagde Kristian Jensen Løkke ved at sige kategorisk nej til en eventuel SV-regering.

»Jeg noterer mig, at Lars Løkke Rasmussen siger, at hans førsteprioritet er en borgerlig-liberal regering, og det, synes jeg, er en rigtig førsteprioritet,« sagde Kristian Jensen til Berlingske.

På spørgsmålet om, hvorvidt Venstres næstformand kunne forestille sig en SV-regering som andenprioritet, sagde næstformanden:

»Nej. Jeg forestiller mig at lægge kræfter i, at førsteprioriteten bliver en realitet.«