Lars Løkke Rasmussen (V) og Kristian Jensen (V) foreslår, landsmødet i Venstre fremrykkes til 21. september.

Det skriver Ekstra Bladet på baggrund af en indstilling til partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg, som avisen er kommet i besiddelse af.

- Det foreslås, at der afholdes landsmøde i Venstre snarest. Konkret ved fremrykkelse af Venstres ordinære landsmøde 2019.

- Formanden og næstformanden foreslår, at landsmødet til afholdelse lørdag den 21. september i Herning, hvor det er muligt at fremrykke tidspunktet til rent logistisk, lyder det i indstillingen.

Indstillingen er dateret 23. august og kommer efter flere ugers uro omkring formandskabet i Venstre.

Konflikten i partiets folketingsgruppe brød for alvor ud i lys lue til partiets sommergruppemøde i starten af august.

For rullende kameraer bekræftede Claus Hjort Frederiksen nemlig, at han havde opfordret Kristian Jensen til at trække sig som næstformand.

- Jeg synes, det er uholdbart, at han bruger næstformandsposten i Venstre og gruppeformandsposten til at underløbe partiets formand, sagde han til sommergruppemødet.

Partiets landsmøde var først planlagt til at finde sted 16. og 17. november, men Lars Løkke Rasmussen annoncerede søndag på Facebook, at han ønskede at få partiets landsmøde fremrykket.

- Der er lige nu et alt for stort fokus på enkeltpersoner og arvefølgen i Venstres ledelse. Det gør os ukampdygtige som parti og skygger for Venstres politiske projekt, skrev han.

Tirsdag tog situationen et gevaldigt skridt op ad konflikttrappen.

Venstre i Region Midtjylland, folketingsmedlemmerne Preben Bang Henriksen og Carsten Kissmeyer samt enkelte borgmestre opfordrede offentligt Løkke og Kristian Jensen til at trække sig.

Både formanden og næstformanden har tidligere afvist at træde tilbage.

Ingen har annonceret, at de ønsker at udfordre hverken formanden eller næstformanden.

/ritzau/