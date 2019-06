»I kan godt finde den gule bjælke frem, fordi jeg ønsker ikke at blive politisk leder af Liberal Alliance.«

Sådan lød den overraskende melding - måske også for ham selv, aner man i ordvalget - fra Liberal Alliances Simon Emil Ammitzbøll-Bille, da han fredag den 7. juni mødte op på Christiansborg til forhandlinger med kongelig undersøger Mette Frederiksen.

Knap to døgn var gået siden det dramatiske folketingsvalg, der sendte partistifter og leder af Liberal Alliance Anders Samuelsen ud af Folketinget og reducerede partiets folketingsgruppe fra 13 til blot fire medlemmer.

Samuelsen havde dagen før i en tårevædet tale meddelt sin afgang som partileder. I samme åndedrag pegede han entydigt på Simon Emil Ammitzbøll- Bille som den naturlige arvtager.

»Jeg er fuldstændig overbevist om, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille vil tage over,« sagde Samuelsen og tilføjede:

»Jeg har haft et fortrinligt arbejde med Simon Emil Ammitzbøll-Bille, og hver gang nogen har spurgt mig, hvem der skal tage over, har jeg selvfølgelig peget på ham.«

Samme dag - før de personlige stemmer var talt endeligt op - ville Simon Emil Ammitzbøll- Bille hverken af- eller bekræfte, om han var kandidat til posten. Direkte adspurgt svarede han:

»Man kan spekulere herfra og til dommedag. Men jeg lover jer, at I bliver nogle af de første, der får det at vide,« sagde han.

Men bag den uldne tale, havde Simon Emil Ammitzbøll-Bille en klar ambition om at overtage den ledige partileder-taburet i Liberal Alliance. Det kan B.T. i dag afsløre på baggrund af kilder tæt Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Men han endte med den langt mindre indflydelsesrige post som gruppesekretær for partiets fire mand store folketingsgruppe.

Posten som partileder løb den unge, liberale løve Alex Vanopslagh som bekendt med, og posten som gruppeformand satte Ole Birk Olesen sig på.

Partiets leder vælges af folketingsgruppen, som efter de personlige stemmer var talt op den 6. juni så sådan ud: Ole Birk Olesen, Henrik Dahl, Alex Vanopslagh og så Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

I princippet kunne folketingsgruppen godt have valgt ny leder uden for folketingsgruppen.

Og der gik da også kortvarigt rygter om, at kræfter i partiet forsøgte at køre Joachim B. Olsen, som ikke opnåede genvalg, i stilling til formandsposten.

Partiets landsorganisatoriske formand, Leif Mikkelsen, var imidlertid tidligt ude at sige, at partiets nye leder burde findes blandt de fire folketingsmedlemmer.

Ole Birk Olesen meldte dagen efter valgdagen klart ud, at han ikke var kandidat til posten.

»Det mener jeg ikke, at jeg er den rigtige til,« lød den kategoriske afvisning fra den afgående transportminister og LA-profil.

Henrik Dahl, der i fuld offentlighed gik til frontalangreb på Anders Samuelsen, som han anklagede for elendig ledelse baseret på nepotisme og inkompetence, kunne heller ikke se sig selv som ny formand for det decimerede parti.

Tilbage på det liberale trinbræt stod det nyslåede folketingsmedlem Alex Vanopslagh, 27 år, medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune og tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom.

Og så altså Simon Emil Ammitzbøll-Bille, 41 år, med over to og et halvt års ministererfaring som økonomi- og indenrigsminister i Lars Løkke Rasmussens VKLA-regering og medlem af Folketinget siden 2005, fra 2011 for Liberal Alliance.

Ikke blot Anders Samuelsen, men også Liberal Alliance nu tidligere gruppeformand og politisk ordfører Christina Egelund, pegede dagen efter valgdagen på Simon Emil Ammitzbøll-Bill som ny leder af partiet.

»Som jeg ser det, så har Simon Emil været kronprins i det her parti i mange, mange år. Og han er en af de dygtigste politikere, jeg overhovedet kender,« sagde Christina Egelund til Radio 24/7 og understregede:

»Så når der skal vælges en ny partileder - når det øjeblik måtte komme - så vil min anbefaling til den nyvalgte folketingsgruppe være, at man vælger Simon Emil.«

Selv blandt Simon Emil Ammitzbøll-Billes modstandere i partiets absolutte inderkreds var der ifølge B.T.s kilder dagen efter valgdagen en erkendelse, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille ville ende med at trække det længste strå i opgøret om ledelsen af partiet.

Udfordreren Alex Vanopslagh forholdt sig dagen efter valgdagen henholdende, men ikke afvisende til, om han var kandidat til posten.

»Jeg har aldrig været bange for at tage lederskab, hvad end det har være i kommunalpolitik, landspolitik eller ungdomspolitik. Og det har jeg sådan set heller ikke nu.«

Søndag den 9. juni valgte en ‘enig’ folketingsgruppe i Liberal Alliance ifølge en pressemeddelelse fra partiet at udnævne Alex Vanopslagh til partileder.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til kampen om partilederposten fra Simon Emil Ammitzbøll-Bille.