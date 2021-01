Renteudgifterne løber op, mens minkavlerne venter på penge fra staten for deres minkforretning.

Minkavlere står i en forfærdelig økonomisk situation og har stadig ikke set en krone fra staten, efter at de måtte aflive deres mink tilbage i oktober.

Det mener Tage Pedersen, der er formand i Danske Minkavlere.

- Vi gik ud fra, at når vi var færdige med arbejdet, så skulle vi have pengene. Vi blev færdige, men vi har ikke fået nogen af pengene, siger han.

Ifølge Tage Pedersen lever minkavlerne nu på "bankens nåde", og det giver søvnløse nætter til hans medlemmer.

- Det er ikke rart, når man ikke kan betale. Selv om banken regner med, at pengene fra staten kommer.

- Det er jo heller ikke sådan, at banken undlader at sætte renter på lånene, fordi staten har glemt at udbetale pengene, siger han.

Formanden mener, at det er fire til fem milliarder, avlerne mangler.

1. oktober 2020 besluttede regeringen på grund af en coronamutation i mink og stigende smitte blandt mink, at syge mink og raske mink inden for en radius på 7,8 kilometer af syge mink skulle slås ned.

Det er det aflivningsarbejde, som minkavlerne ikke har fået penge for, og ansvaret for den kompensation ligger hos fødevareminister Rasmus Prehn (S).

- En kompensation til minkavlerne skal på plads hurtigst muligt, sagde Rasmus Prehn 29. november, efter han overtog ministerposten fra Mogens Jensen (S)

Det er dog ikke sket endnu.

Samtidig skal minkavlerne have en anden sum penge, fordi hele erhvervet eksproprieres. Tage Pedersen har forståelse for, at det godt kan være en "svær sag".

- Der er aldrig nogen dansk regering, der har prøvet at ekspropriere et erhverv før, så det tager tid. Det forstår jeg godt.

- Det må det også godt, hvis vi bare kunne få den første afregning (for minkaflivningen, red.) af vejen, siger han.

Forhandlingerne om ekspropriation ligger under erhvervsministeriet og er ikke afsluttet.

/ritzau/