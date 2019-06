Efter et katastrofevalg til Liberal Alliance begynder de kritiske røster i og omkring partiet at røre på sig.

De hårde ord kommer fra LA-profilen Henrik Dahl, som beskylder Anders Samuelsen og partiledelsen for 'nepotisme'.

Mange partifæller vil overfor B.T. ikke forholde sig til kritikken, men formand for ungdomspartiet, Signe Bøgevald Hansen, støtter fuldt op om Henrik Dahl.

»Jeg er meget enig med ham, der har været et ledelsessvigt, hvor man ikke lytter til baglandet,« siger hun og peger på regeringsdeltagelsen som et af hovedproblemerne.

Signe Bøgevald Hansen, formand for LAU. Privatfoto. Vis mere Signe Bøgevald Hansen, formand for LAU. Privatfoto.

Ved folketingsvalget er partiet gået fra 7,5 procent af stemmerne til blot 2,3. Partiet mister dermed 9 mandater.

Mange profiler - heriblandt Joachim B. Olsen - ser derfor ikke ud til at komme ind igen.

Det betyder, at Anders Samuelsen nu bør tage konsekvensen af det dårlige valg, lyder det videre.fra Signe Bøgevald Hansen.

»Der er brug for en ny ledelse, som ikke er fedtet ind i Christiansborg.«

Hvem skulle erstatte Anders Samuelsen som partiformand?

»Det kunne være Alex Vanopslagh, der også er tidligere ungdomsformand.«

Samme udmelding kommer fra Henrik Dahl.

»Den politiske leder skal jo komme fra vores folketingsgruppe, og Alex Vanopslagh er helt oplagt. Han har været formand for vores ungdomsorganisation og har ført et fantastisk valg i Vestjylland,« siger Henrik Dahl, der selv ligger på vippen i forhold til at komme ind, til Ritzau.

Partiets leder, Anders Samuelsen, er ikke blevet valgt ind i Folketinget.

Og det er langt fra givet, at hans mulige efterfølger skal være Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der ellers længe har stået som partiets kronprins.

»Jeg synes, at ledelsen skal gå af, sådan så vi kan få et opgør med den nepotisme, som har været totalt ødelæggende for partiet,« siger Henrik Dahl.

»Det har været Anders' (Samuelsen, red.) familie og venner, der skulle tilgodeses som ministre. Det har ikke været noget som helst med kompetence. Hvorfor i alverden blev Joachim (B. Olsen, red.) ikke udnævnt til minister? Han er en af de mest kompetente MF'ere overhovedet.«

Til B.T. oplyser Alex Vanopslagh, at han ikke vil spekulere og kommentere i diskussionen om ledelsesskift i LA.

»Det er ikke sikkert, at jeg overhovedet er blevet valgt.«

Hvad tænker du om den hårde kritik af partiledelsen?

»Det er en diskussion, som der skal tages internt i partiet. Vi har haft en vanvittig valgkamp og fået meget lidt søvn. Lad os tage de diskussioner i næste uge.«

B.T. har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra LA-formand Anders Samuelsen.