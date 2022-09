Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis det står til statsminister Mette Frederiksens (S) regering, skal muslimske friskoler lukke, og de hundredvis af elever skal fordeles på landets folkeskoler.

De Radikales leder Sofie Carsten Nielsen er dog ikke enig i den plan.

»Jeg tror ikke det er lovligt,« lyder den umiddelbare reaktion, da B.T. fanger hende til partiets landsmøde i Nyborg.

B.T. kunne lørdag morgen fortælle, at regeringen nu har bedt landets kommuner om at forberede sig på at tage imod eleverne i folkeskolerne. Men det er ikke en plan, der falder i god jord hos Radikale Venstre.

Sofie Carsten Nielsen (RV) var klar i spyttet, da hun talte til sine partimedlemmer på De Radikales landsmøde i Nyborg. Foto: Kent Rasmussen / Byrd Vis mere Sofie Carsten Nielsen (RV) var klar i spyttet, da hun talte til sine partimedlemmer på De Radikales landsmøde i Nyborg. Foto: Kent Rasmussen / Byrd

»Vi kan ikke bare lukke friskoler som sådan,« siger Sofie Carsten Nielsen.

Partilederen understreger, at alle friskoler, der ikke overholder de grundlæggende regler og praktiserer ekstremisme, skal slås hårdt ned på – uanset religion.

Men kan I danne parlamentarisk grundlag for en regering, der vil lukke muslimske friskoler?

»Det lyder som om, at det er i strid med grundloven, fordi det går på dem, der har en anden religion. Det lyder helt i strid med vores grundlæggende rettigheder,« siger Sofie Carsten Nielsen.

Udover Radikale Venstre har også SF og Enhedslisten tilkendegivet, at de ikke kan støtte op om forslaget.

Hos Socialdemokratiet er man dog ikke bekymret over den manglende støtte. Når adspurgt om, man er parat til at ændre sin politik om at lukke de muslimske friskoler, selvom tre af støttepartierne modsætter sig det, er svaret klart:

»Nej,« lyder det fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i et interview med B.T.

Børne- og undervisningsministeren forklarer desuden, at regeringen vil arbejde på at fremlægge en model, der er skruet sådan sammen, at den ikke strider imod Grundloven.