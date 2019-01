Flere medier erfarer, at regeringen ønsker at nedlægge regionerne. Regionsrådsformænd er bekymrede.

Det ærgrer formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), at regeringen tilsyneladende vil lade de fem regioner, der driver sygehusene, lade livet.

- Jeg har hele tiden været bekymret for, at der ville komme et udspil, hvor man ville fravælge en folkevalgt forankring i forhold til sundhedsvæsenet. Jeg er blevet bekræftet i, at det er på vej.

- Det er jeg rigtig skuffet over, og jeg vil gerne advare om, at man skulle tro, at det ville være godt for det danske sundhedsvæsen, siger hun.

Venstre-politikeren, der også er regionsrådsformand i Region Syddanmark, har tidligere luftet sin frygt for, at det folkevalgte led ville blive skrottet.

- Når man har et regionsråd, der er folkevalgt til at stå for en række beslutninger i relation til sundhedsvæsenet, får man nogle andre beslutninger, end hvis det er bestyrelser, og folk, der ikke er på valg.

- Så får man en anden form for demokrati, og der bliver potentielt længere fra dem, som skal udsættes for beslutningerne, til dem som tager beslutningerne, siger hun.

Stephanie Lose fortæller, at hun endnu kun læst om regeringens planer i medierne og afventer derfor stadig at se det samlede udspil.

Det er flere medier, som fra centrale kilder tirsdag erfarer, at regeringen vil nedlægge regionerne. Det er først onsdag morgen klokken ti, at regeringen præsenterer sit udspil til den nye sundhedsreform.

I stedet for regionerne skal der oprettes de 21 sundhedsfællesskaber, som Løkke introducerede i sin åbningstale i oktober sidste år. De skal bygges op omkring de nuværende akutsygehuse.

Det står endnu ikke klart, hvornår regeringen vil nedlægge regionsrådene, hvor der sidder 205 folkevalgte politikere, som er valgt for fire år ad gangen.

De blev oprettet for 12 år siden, og der var senest valg til dem i efteråret 2017.

Også regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen er bekymret. Han betragter det, som regeringen vil fremlægge, som en centralisering.

- Det er det, som jeg har frygtet længe, siger han.

