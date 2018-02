SF og R vil opsige forlig om offentlighedsloven, medmindre regeringen lemper loven.

København. Efter månedlange drøftelser affejer flere partier nu regeringens udkast til en ny offentlighedslov.

Det skriver Politiken lørdag.

Forligspartierne De Radikale og SF konstaterer, at de vil opsige forliget og dermed bane vej for en ny og lempeligere offentlighedslov efter et valg, hvis ikke regeringen leverer markante lempelser.

- Jeg mener ikke, at man med det her lovudkast kan tale om, at der er en væsentlig lempelse i adgang til at kigge magthaverne i kortene, som var vores kriterium.

- Det skulle ikke være kosmetik. Det skulle være en væsentlig udvidelse af adgangen til aktindsigt, siger De Radikales leder, Morten Østergaard, til Politiken.

Han tilføjer, at det ikke er tilstrækkeligt til, at partiet vil lade sig binde af det her forlig efter et folketingsvalg,

SF-formand Pia Olsen Dyhr er skuffet over regeringens lovudkast, som hun ikke mener vidtgående nok.

- Det er slet ikke vidtgående nok. Det er ligesom at have den samme kage, men at lave lidt om på glasuren.

- Hvis det er det her lovudkast, eller de regler, der er i dag, der står tilbage ved valget, er SF ikke en del af forliget, siger hun til Politiken.

Selv om begge partier er indstillet på at forhandle, vurderer flere kilder tæt på regeringstoppen, at udmeldingen fører til en de facto-opsigelse af forliget inden næste valg.

Politiken skriver, at det skyldes til dels, at regeringen har brugt flere måneder på at blive internt enige om et udkast, dels, at hverken Venstre eller Socialdemokratiet ventes at gå med til væsentlige lempelser.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ønsker ikke at stille op til et interview hos Politiken. I stedet har han sendt en mail.

- Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at det forslag, regeringen har lagt på bordet, betyder en entydig lempelse af offentlighedsloven.

/ritzau/