Abdinoor Adam Hassan, der er medlem af Odense byråd for Socialdemokratiet, er fortid i partiet.

Det fortæller han til TV 2 Fyn.

Han har ellers været medlem af partiet i 11 år, men Mette Frederiksen har hældt den sidste dråbe i bægeret og fået det til at flyde over. Det er især forslaget om at oprette asylbehandiling i Rwanda, der er faldet Abdinoor for brystet.

»Mette Frederiksen siger selv i sin tale, at splittelse er det letteste at gøre som politiker, og man skal ikke gøre det.«

»Men det er præcis det, hun selv gør med sin politik, desværre,« siger Abdinoor Adam Hassan.

Socialdemokratiet er simpelthen blevet for højredrejet, lyder kritikken. Abdinoor mener desuden ikke, at ledelsen i partiet lytter til kritik af linjen. Det er også derfor, han har valgt at melde sig ud.

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, der er også er socialdemokrat, genkender ikke kritikken.