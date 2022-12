Lyt til artiklen

Hun blev stillet et decideret ultimatum, og så sagde hun farvel.

Der har været en meget anstrengt stemning i Det Konservative Folkeparti i Rudersdal Kommune efter byrådsmedlemmet Julie Quass Lykke Pedersen lavede et opslag på Facebook angående en sammenlægning af skolen ved Rønnebærvej og skolen på Grünersvej.

Det skriver TV 2 Lorry.

Forslaget om sammenlægningen har ført til store protester fra de lokale forældre og en opsigtsvækkende folkeafstemning om, hvorvidt planen skal udføres. Og uroen har som sagt også fået konsekvenser for Julie Quass Lykke Pedersen, som har valgt at forlade Konservative for i stedet at blive løsgænger.

For efter et kritisk opslag på Facebook omkring partiets kurs i sagen, blev Julie Quass Lykke Pedersen stillet overfor et ultimatum om, at hun enten kunne slette opslaget eller melde sig ud af partiet.

Og udfaldet blev sidstnævnte.

»Da jeg meldte mig ind i Det Konservative Folkeparti, var partiets holdning til skolesammenlægningerne helt afgørende,« siger Julie Quass Lykke Pedersen og fortsætter:

»Og selvom vi gik til valg på en ordentlig skolepolitik, og ordentlighed og mere borgerinddragelse, så føler jeg nu, at vi har truffet en beslutning uden analyse og indsigt, og derfor kan jeg ikke længere se mig selv i øjnene og har meldt mig ud.«

Hun fastslår også overfor TV 2 Lorry, at hun ikke har haft samtaler med andre partier og derfor skal være løsgænger.