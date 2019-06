De Radikale er klart de mest besværlige at forhandle med for den kongelige undersøger Mette Frederiksen (S).

Det siger kilder i Socialdemokratiet til B.T.

På det seneste har man ellers kunnet mærke en vis vilje til kompromis i alle de tre partier, der dagligt vandrer ind og ud ad Landstingssalen, for at prøve at få deres vigtigste ønsker med i det kommende regeringsgrundlaget.

Pernille Skipper (EL) sagde onsdag, at de fire partier i rød blok ikke kommer ud med en færdig klimaplan.

Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen (RV)

»Det kommer senere, men det skal komme hurtigt,« sagde hun.

Og SF-formand Pia Olsen Dyhr lempede på sit krav om fjernelse af kontanthjælpsloftet, men præciserede senere:

»Det er stadig vores ultimative krav til finansloven, både minimumsnormeringer og kontanthjælpsloftet og sådan set også, at vi skal levere en bindende klimalov.«

I pressen har der bredt sig en antagelse om, at de Radikale gør sig ekstra ud til bens i håb om, at Mette Frederiksen på et tidspunkt vil finde det nemmere at invitere dem med i regering, og så finde ud af det sammen.

17. juni skriver Politikens politiske kommentator, Kristian Madsen, der har en fortid i DSU og som taleskriver for Helle Thorning-Schmidt:

»Det ømme punkt: Forsøger de Radikale at mosle sig ind i Mette Frederiksens regering?«

Radikale kilder oplyser dog, at der ikke har været regeringsforhandlinger overhovedet i forhandlingerne.

Mette Frederiksen og Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet

Det troede Pernille Skipper angiveligt 18. juni, da hun sagde:

»Der har de seneste par dage været en del diskussion om proces mere end om indhold. Jeg håber da, at vi kommer tilbage på sporet og får snakket om det, det handler om.«

Ifølge radikale kilder har der hele tiden været diskuteret substans. Men det går meget langsomt fremad. De Radikale oplever stor interesse for at diskutere diverse emner, men lav interesse for at skrive konklusionerne ned.

Efter forhandlingerne onsdag lød det fra den radikale leder Morten Østergaard, at det var 'et skridt frem og to tilbage'.

»Vi kommer selvfølgelig, når Socialdemokraterne ønsker at se os. Men det, vi siger, er, at stille op til at lukke dele af aftalen, før vi har det økonomiske og værdimæssige fundament på plads - det gør vi altså ikke.«

De Radikale står fast på klima, integration, fornuftig udnyttelse af det økonomiske råderum, vækst (herunder mere udenlandsk arbejdskaft) og EU.

Socialdemokratiet står ifølge B.T.s kilder også fast på partiets hovedstandpunkter og er eksempelvis ikke villige til at give sig på Lindholm, kvoteflygtninge eller niveauet for CO 2 -reduktion.

Mette Frederiksen forhandler med hvert parti enkeltvis, men ifølge B.T.s kilder foregår der bilaterale sonderinger på tværs mellem de røde partier. Efter forhandlingerne onsdag sagde hun, at der fortsat er uenigheder, og at 'det skal der være plads til'.

»Jeg hørte ikke nogen døre, der smækkede. Jeg synes, forhandlingerne går fint på økonomien. Jeg vil også gerne have, at vi rykker fremad på den grønne dagsorden, og det ser imponerende flot ud, når det handler om klima.«