Venstre undrer sig over, at der ikke er rykket på forhandlinger om fødeafdelinger. Enhedslisten ved hvorfor.

Den 16. april samledes et flertal i Folketinget bag et beslutningsforslag om, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skal indkalde til politiske forhandlinger om at sikre rettigheder til fødende. Sagen gik dermed til udvalgsbehandling.

Det skete efter en vinter og et forår, hvor historier om dårlige oplevelser og stort arbejdspres på specielt Region Hovedstadens fødegange havde fyldt i medierne.

Venstre, der støtter Enhedslistens beslutningsforslag, har ikke hørt noget siden da. Det undrer partiets familie- og trivselsordfører Marlene Ambo-Rasmussen:

- Der har længe været den ene skrækindjagende historie fra fødselsområdet efter den anden. Så vi har sagt til ministeren, at det ikke kan vente længere. Der må ske noget.

- Nu står vi mere end en måned efter, at regeringen kom i mindretal, og der er stadig ikke sket noget. Det er ærgerligt, for vi kan ikke vente til efter sommerferien, siger hun og fortsætter:

- Vi forsøger at skubbe til Enhedslisten og ministeren. Det undrer os, at man har fået et flertal i salen og så ikke har gjort mere ved det.

Det var Enhedslisten, der stillede forslaget. Og dermed er det også det parti, der har ansvaret for at bringe processen fremad.

Sundhedsordfører Pernille Skipper erkender blankt, at partiet ikke har ført processen i Folketinget fremad.

- Det, der sker, er, at vi ikke tror, vi kan nå at have forhandlinger, der fører til en aftale før sommerferien.

- Så for at være helt ærlig, så taler jeg med sundhedsministeren om, hvad vi kan blive enige om, så fødende og deres partnere får håndfaste løfter om nye rettigheder før sommerferien, siger hun.

Dermed foregår forhandlingerne altså nu mere under radaren, end det havde gjort, hvis sundhedsministeren via beslutningsforslaget var blevet presset til at indkalde partierne.

Adspurgt om, hvad beslutningsforslaget og det flertal med blå partier, man fik bag det, så har nyttet, siger Pernille Skipper:

- Det har nyttet det, at der er kommet mere gang i maskineriet ovre i sundhedsministeriet, og vi har nogle snakke om, hvad vi kan blive enige om før sommerferien.

- Det er de uformelle snakke, der er i politik. Og som skal til for at rykke et område fremad. Så bare rolig, der sker noget.

Den udmelding er svært skuffende for Venstres Marlene Ambo-Rasmussen, der kalder udviklingen "galimatias".

- Det er meget dårlig stil over for det parlamentariske arbejde og det engagement, der bliver lagt i området i Folketinget. At man, når man har fået et flertal, ikke gør mere ved det, er helt uforståeligt.

- Vi vil rigtigt gerne være med i forhandlingslokalet og har mange gode input. Jeg tror også, at de interesseorganisationer, der har råbt vagt i gevær, ønsker en bred aftale i stedet for, at der pludseligt kommer nogle underhåndsaftaler, siger hun.

