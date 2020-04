Der var store forhåbninger hos de mange nødlidende virksomheder, da Mette Frederiksen mandag før påske annoncerede, at der nu skulle forhandles om justeringer af krisehjælpen til erhvervslivet.

Men siden da er der ikke sket meget. Virksomhederne råber stadig på mere hjælp, mens forhandlingerne går i snegletempo.

Ifølge B.T.s oplysninger har der kun været en halv times forhandlinger i Finansministeriet på ni dage.

Det får nu flere borgerlige partier til at kritisere regeringen for at nøle.

»Det haster med at justere og udvide hjælpepakkerne, og vi venter bare på flere forhandlinger. Men der sker alt for lidt fra regeringens side,« siger Torsten Schack Pedersen, erhvervsordfører for Venstre.

Hos Dansk Folkeparti er tålmodigheden også ved at slippe op.

»Vi bliver kun orienteret, mens det er meget, meget begrænset med de reelle forhandlinger, som regeringens ministre ellers taler højt om i pressen,« siger DFs erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby.

Folketinget har vedtaget flere omfattende hjælpepakker for at begrænse massefyringer og konkurser under corona-nedlukningen.

Torsten Schack Pedersen (V) Foto: Niels Christian Vilmann

Virksomhederne kan blandt andet søge om lønkompensation for hjemsendte medarbejdere, ligesom de kan få dækket nogle af de faste omkostninger, hvis omsætningen er skudt i stykker.

Men erhvervslivet har råbt på justeringer af pakkerne, fordi alt for mange virksomheder falder ned mellem de forskellige støtteordninger. Samtidig kan store virksomheder slet ikke få den hjælp, der er behov for.

B.T. har blandt andet talt med Danmarks største charterflyselskab, Sunclass Airlines, der beskæftiger 1.200.

»Vi taber én til halvanden million kroner om dagen,« siger Torben Østergaard, direktør i Sunclass Airlines, på trods af de mange hjælpepakker.

V og DF vil hæve milliongrænse

Sunclass Airlines er en af de store virksomheder, som bliver ramt af beløbsgrænserne i hjælpepakkerne.

Eksempelvis kan en virksomhed maksimalt få dækket faste omkostninger for 60 mio. kr. over tre måneder, selv om behovet er mange gange større.

Det er en af de ting, som skal laves om, mener Venstre og DF.

»Vi er klar til at hæve grænsen på 60 mio. kr. Krisen er så dyb, at ordningen ikke er tilstrækkelig for store virksomheder, og vi er alle interesseret i, at vores største arbejdspladser ikke bliver tvunget til massefyringer,« siger Torsten Schack Pedersen.

Det er især hotel, fly, turisme samt butiks- og restaurantkæder, som er presset maksimalt i bund, fordi deres omsætning stort set er forsvundet.

»Vi bliver nødt til at kigge på beløbsgrænserne, og det kan kun gå for langsomt. Det bliver selvfølgelig dyrt at udvide hjælpepakkerne, men det er dyrere at lade være,« siger Hans Kristian Skibby.

På et pressemøde tirsdag meddelte Mette Frederiksen, at regeringen åbner Danmark mere, end det reelt var planen, i fase ét.

Hvad der skal åbne, skal nu forhandles med Folketingets partier, hvor de borgerlige partier har presset på, for at små erhvervsdriende må åbne igen.