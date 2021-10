Siden 2013 har Susanne Crawley fra Radikale Venstre haft en forhåndsaftale med Socialdemokratiet, hvor hun er blevet lovet en rådmandspost mod sin støtte til partiets borgmesterkandidat.

På den måde har Susanne Crawley altså siddet sikkert på posten som børn- og ungerådmand i Odense Kommune ved de sidste to kommunalvalg.

Men den aftale eksisterer ikke længere. Det skriverTV2 Fyn.

I stedet har Radikale Venstre, Socialdemokratiet og SF indgået et såkaldt teknisk valgforbund for at mindske stemmespild ved kommunalvalget.

Et teknisk valgforbund betyder, at partierne rent teknisk regnes for ét parti ved mandatfordelingen.

»De Radikale er også en del af holdet, når vi skal lave resultater i den næste valgperiode. Når valgets resultat ser nogenlunde klart ud, så sætter vi os ned sammen med dem på valgnatten, og så tager vi snakken med dem som de første,« siger Mads Søndergaard Thomsen, der er formand for Socialdemokratiet i Odense, til TV2 Fyn.

Susanne Crawley opstiller som nummer ét på Radikale Venstres kandidatliste i Odense.

Kommunal- og regionalvalg 2021 afholdes 16. november.