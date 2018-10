Statsminister Lars Løkke Rasmussen er en kynisk magtpolitiker. Men på trods af, at han har degraderet sine venner og har opgivet mange af sine politiske mål, har han en rimelig chance for at vinde næste valg.

Sådan lyder vurderingen fra de erfarne politiske journalister Henrik Qvortrup og Lars Trier Mogensen, der 25. oktober udgiver en bog om Lars Løkke Rasmussen: 'For enhver pris'.

»Han er en overlever med en fabelagtig evne til at improvisere. En magtpolitiker som har ofret mange personlige venner og projekter,« siger Lars Trier Mogensen.

»Han er mere kynisk end de fleste i dansk politik. Han er parat til at give køb på den politik, han selv mener er den rigtige. Det har jeg ingen problemer med. De bedste politikere er gjort af det stof. Problemet er, at han har iscenesat sig selv som en mand, der ikke vil være statsminister for enhver pris. Vi synes, det er fair at hænge ham op på det, når han billedligt talt er parat til at sælge sin gamle bedstemor.«

Trier: »Glansbilledet krakellerer, når det viser sig, hvor meget, han har givet køb på. Men det har overrasket mig, hvor dreven og snu han er. Med det yderste af neglene lykkes det ham hele tiden at finde en eller anden hovsa-løsning. Der er ikke mange andre politikere, der kunne have overlevet denne parlamentariske situation så længe.«

Qvortrup: »Det er dygtigt håndværk, han er god til at improvisere, og han har et ekstra gear, når han står med ryggen mod muren. Han har tit været ude at stå på det yderste og alligevel reddet sig i land.«

Hele bogen er baseret på anonyme kilder, hvilket nok vil blive kritiseret, især på sociale medier. Det bekymrer ikke forfatterne.

Qvortrup: »Hele bogen er skrevet på anonyme kilder. Hvis man skal bag de lukkede døre, kan det ikke skrives med åbne kilder. Nogle af de folk, vi har interviewet, ville sige det stik modsatte, hvis det var til citat. Jeg tror mest på de anonyme oplysninger. Det er en del af gamet.«

Og selv om Løkke har haft masser af personsager, har måttet ofre venner og politisk hjerteblod, har han stadig en rimelig chance for at vinde næste valg, lyder vurderingen.

Trier: »Meget taler for, at han har flere kort i ærmet frem mod en valgkamp. Og det spegede spil, der tegner sig efter valget, vil han være god til at manøvrere i.«