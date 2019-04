Fremmedkrigere sidder fast i Syrien, så længe Danmark ikke vil tage imod dem, siger Deniz Serinci.

Berlingske bringer søndag en artikel, hvor en 30-årig dansk mand, der i årevis har kæmpet for Islamisk Stat (IS), fortæller, at han vil hjem til Danmark med sine to børn og sin gravide hustru.

Og han er langtfra den eneste i den situation. Der er nemlig også andre danske fremmedkrigere, som gerne vil hjem. Det fortæller Deniz Serinci, der er forfatter til to bøger om Islamisk Stat.

Mange har fortrudt, at de er taget afsted.

- Det er mit klare indtryk, at de fleste af de danske og vesteuropæiske IS-krigere har fundet ud af, at det ikke var, som de troede, det var. Derfor fortryder de og vil gerne hjem igen, siger Deniz Serinci.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vil over for Ritzau kommentere den konkrete sag fra Berlingske.

Men hun mener, at børn, der er født i et område, hvor deres danske forældre er rejst ind i strid med et forbud, ikke bør få dansk pas.

I den pågældende sag er der tale om dansk-palæstinensiske Jacob El-Ali, som siden september 2013 har opholdt sig i Syrien, hvor han også har stiftet familie.

I Berlingske fortæller El-Ali, at han ikke kan komme videre end den tyrkiske grænse i sine bestræbelser på at komme til Danmark. Det er der ifølge Deniz Serinci en god grund til.

- Mit bud er, at Tyrkiet frygter at komme til at hænge fast på nogle udenlandske IS-krigere, som egentlig ikke er deres problem.

- Men det ender som deres problem, fordi de ikke kan komme af med dem, fordi eksempelvis Danmark ikke vil tage imod dem, siger Deniz Serinci.

Han uddyber, at der er et eksempel på en dansk IS-kriger i Tyrkiet, som har været der i tre år, fordi Danmark ikke vil tage imod vedkommende.

- Så længe Danmark ikke vil tage imod dem, sidder de fast, fastslår Deniz Serinci.

Dansk Folkeparti mener, at personer som Jacob El-Ali slet ikke skal tilbage til Danmark. Men skulle det ske, så skal deres børn tvangsfjernes, lyder det fra partiet.

/ritzau/