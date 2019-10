»Lars Løkke er i godt humør, selv om det selvfølgelig ikke er en nem situation, han er i,« siger forfatter og journalist Kirsten Jacobsen.

Hun har skrevet bogen 'Befrielsens øjeblik' - interviewbogen med Lars Løkke, der skabte ravage i valgkampens sidste fase, fordi han foreslog en SV-regering.

Nu skal hun og den tidligere statsminister på rundtur i Danmark, hvor folk står i kø for at betale 289 kr. for at deltage som publikum. Showet er allerede en publikumssucces og er derfor blevet udvidet.

Åbning af Folketinget 2019. Christiansborg. Lars Løkke Rasmussen. Foto: Thomas Lekfeldt

»Løkke glæder sig til at fortælle i bredere form om, hvad han ikke har nået, og hvad han gerne ville have nået. Jeg har tale med Lars Løkke om, hvad vi skal snakke om. Men det vil jeg gemme, til vi sidder der. Jeg vil tale med ham om, hvordan det var at gå af som formand. Og hvad han vil med sit liv nu.«

»Ved hvert arrangement vil jeg invitere en hemmelig gæst, som Løkke ikke ved hvem er. Gæsterne vil illustrere forskellige sider af Lars Løkke. Ingen af foredragene bliver ens.«

Jeg var overrasket over, at han gik af på den måde, for hvis han ikke var gået af, ville Jakob Ellemann jo ikke være stillet op. Det ville Kristian Jensen måske have gjort. Men ham ville Løkke muligvis kunne vinde over, så modviljen i hovedbestyrelsen må have været meget stor.

»Det kan man gætte på. Men det er jo en meget lille del af partiet og vælgerne. Men sådan er det opbygget. Landsmødet hyrer og fyrer, og hovedbestyrelsen sender kraftige signaler. Måske har han bare tabt tålmodigheden og tænkt: 'I kan rende mig'.«

Kilder siger til mig, at han blev tilbudt et godt job til høj løn, 14 dage før han stoppede. Men det var han ikke interesseret i. Da troede han, han kunne klare den.

Journalist og forfatter Kirsten Jacobsen, 70 år d. 26. september 2012. (Foto: Heine A Pedersen/Scanpix 2012) Foto: Heine A Pedersen

»Jeg vil ikke udtale mig om jobtilbud. Men i den tid, jeg har kendt ham, har han fået masser af jobtilbud. Men det er jo politik, han går op i og er god til.«

Og nu sidder han så på rækken bag ledelsen i Folketinget. Har han fortalt dig, hvordan han har det med det?

»Det behøver man ikke gætte så meget på. Det er ikke nemt. Det er en aparte situation. Problemet mellem formanden og næstformanden skulle have været løst for længst. Og landsmødet, der samles i november, bør spørge sig selv, hvorfor de har klappet af det i så mange år - vel vidende at der var fløje i partiet. Hvorfor fik det lov at køre så længe? Og baglandet der synes, de skal tages med på råd, alle de tunge Venstre-bønder, hvad har de ydet i den proces?«

Da Kristian Jensen blev finansminister, var jeg ret sikker på, han ville blive formand på et tidspunkt. Fordi han nu havde et meget stærkt cv.

Lars Løkke Rasmussen (V) hilser på Jakob Ellemann-Jensen (V) under Folketingets åbning på Christiansborg, tirsdag den 1. oktober 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Men folk stemmer jo ikke på et cv. Det handler om, hvor vidt de tror på politikerne og kan lide dem. Det er også sundt for politiske journalister at træde tilbage fra Christiansborg og se det udefra. Og det vil være sundt for politikerne at komme ud af deres osteklokke.«

Løkke vil vel også snakke om SV-regering?

»Ja, hvis jeg spørger ham om det. Han har sagt til mig, at jeg må spørge om hvad som helst. Vi sidder ikke og timer ting på forhånd, og publikum har mulighed for at stile spørgsmål, som han ikke skal se på forhånd.«

Han går stadig ind for en SV-regering, ikke?

»Man må gå ud fra, at han stadig gør det. Men Socialdemokratiet vil jo ikke være med.«

Men det han siger om en SV-regering er i modstrid med, hvad den nye V-formand Jakob Ellemann-Jensen siger nu.

»Det er Jakob Ellemanns problem, ikke Løkkes. Og han kan jo være ligeglad med, hvad Løkke mener. Jeg gætter på, at Løkke vil sige: 'Det vil jo vise sig, hvilken vej der er den rigtige.' Man kan sige, den er død, fordi Mette Frederiksen smækkede døren i. Men derfor kan han jo godt mene det. Og man kommer ikke så sent i valgkampen med så radikalt et forslag, hvis man ikke mener det,« siger Kirsten Jacobsen.

Første møde løber af stablen i Tivoli Friheden i Aarhus 6. november - 11 dage før Jakob Ellemann-Jensen for første gang står på talerstolen som formand for partiet på et regulært landsmøde.