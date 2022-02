Spørger man Enhedslisten i Odense, så får både rådmænd og borgmesteren i byen for meget i løn – og det bør ændres.

Problemet ligger ifølge Enhedslisten i, at rådmændene og borgmesteren hiver for mange penge hjem på bestyrelsesposter, som de varetager på kommunens vegne.

»Det er egentlig ret enkelt. Vi mener, at det er urimeligt at få dobbeltløn for noget, man allerede bliver aflønnet for,« forklarer Enhedslistens politiske ordfører til B.T.

Som byrådsmedlem, rådmand og borgmester i en kommune bliver man aflønnet efter mængden af arbejde. Rådmænd og borgmesteren betragtes som fuldtidspolitikere, og de bliver derfor også aflønnet derefter.

Men ud over den almindelige løn, så er der også nogle rådmænd og i særdeleshed borgmesteren, der modtager vederlagt for at være medlem i diverse bestyrelser. Og det er altså her, at Enhedslisten mener, den er gal.

»Arbejdet falder inden for den arbejdstid, som de allerede får løn for fra kommunen. Det er ikke passende og fornuftigt. Vi foreslår derfor, at fuldtidsansatte politikere i Odense Kommune afleverer de bestyrelseshonorarer, som de modtager oven i deres løn, til kommunen,« siger Reza Javid.

Nærmere bestemt foreslår Enhedslisten, at bestyrelseshonorarerne lander i en fælles pulje, som kan gå til de mest udsatte borgere i kommunen.

»På den her måde kan man hjælpe en gruppe mennesker, der ville have stor gavn af hjælpen,« siger Reza Javid, der dog tilføjer, at pengene lige så godt kan blive brugt til et andet formål, hvis byrådsgruppen når til enighed om det.

Desuden ønsker enhedslisten det undersøgt, om det ekstra tillæg, der gives til kommunens 1. viceborgmester er passende og afspejler de opgaver og det tidsforbrug, som følger med opgaven.

Dykker med ned i politikernes vederlag bliver det først og fremmest tydeligt, at det langt fra er dem alle, som har et ekstra vederlag, de kan aflevere i den foreslåede fælles pulje.

For eksempel får de fire rådmænd Christoffer Lilleholt (V), Brian Dybro (SF), Tommy Hummelmose (K) og Tim Vermund (S) ingen ekstra vederlag ud over deres almindelige løn.

Kun De Konservatives rådmand Søren Windell, Radikale Venstres rådmand Susanne Crawley og Odenses socialdemokratiske Borgmester Peter Rahbæk Juel besidder bestyrelsesposter, der udløser ekstra vederlag.

Søren Windell får 150.000 kroner om året for at sidde i bestyrelsen i Odense Havn. Susanne Crawley modtager 47.300 kroner om året for at sidde i bestyrelsen i Odense Teater. Og Peter Rahbæk Juel modtager i alt 479.000 om året for at sidde i ni forskellige bestyrelser som for eksempel Odense Bys Museer, Odense Havn og HCA Airport.

Tilsammen ville det betyde en samlet pulje på 676.800 kroner om året, som Enhedslisten altså foreslår skal gå til byens mest udsatte borgere.

Jeres forslag kommer i realiteten kun til at ramme tre medlemmer i byrådet. Handler det her i virkeligheden ikke om et personligt opgør med de tre byrådsmedlemmer?

»Der er absolut intet personligt i vores forslag. Det her er udelukkende en principiel sag, og da vi har at gøre med et nyt byråd, synes vi i Enhedslisten, at det var en god anledning til at lade byrådet vise en ny vej frem,« siger Reza Javid og uddyber:

»Det er også derfor, vi ikke nævner hverken navne eller beløb i vores forslag, da vi håber, at forslaget vil vare ved, også når nye byråd med nye poster dannes i fremtiden. Vi synes bare, at det er vigtigt, at man bliver aflønnet efter det arbejde, man udfører.«