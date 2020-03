Fuldt indfaset vil klimaafgift gøre mælk to kroner dyrere per liter og oksekød 13 kroner dyrere per halvkilo.

Hvis Klimarådets anbefalede afgift på udledning af drivhusgasser bliver en realitet, kommer forbrugerne til at mærke det.

Ifølge udregninger fra organisationen Landbrug & Fødevarer vil afgiften medføre "stærkt forhøjede priser" på basisvarer.

- Vi har lavet en umiddelbar udregning, der siger, at mælkeprisen vil stige cirka to kroner per liter og oksekødprisen over 20 kroner per kilo, siger formand Martin Merrild.

Det flugter med Klimarådets egne udregninger. Ifølge Klimarådet vil afgiften fuldt indfaset gøre mælk to kroner dyrere per liter. Og et halvt kilo hakket oksekød bliver 13 kroner dyrere sammenlignet med i dag.

Afgiften skal ifølge Klimarådet baseres på princippet om, at forureneren betaler, og den skal stige til 1500 kroner per ton drivhusgas i 2030.

- Produktionen af oksekød og mejeriprodukter vil miste konkurrenceevnen fuldstændig i forhold til landene omkring os, siger Martin Merrild.

Han mener, at en bedre løsning ville være at fokusere på at finde nye måder at producere på, som er mere bæredygtige end i dag, men hvor konkurrenceevnen ikke mistes i samme grad.

Klimarådet under ledelse af formand Peter Møllgaard understreger, at Danmarks omstilling til ren energi skal ske så billigt og omkostningseffektivt som muligt.

Ifølge rapporten fra Klimarådet udgivet mandag er det relevant "at se på en afgift på særligt klimabelastende fødevarer".

- En sådan afgift kan være med til at reducere efterspørgslen efter blandt andet kød og mælkeprodukter og øge efterspørgslen på vegetabilske produkter, står der i rapporten.

I rapporten betegnes prisstigningerne på mælk og oksekød som "væsentlige".

- Det indikerer, at produkterne er meget miljøbelastende, står der videre.

Det understreges dog, at de foreslåede afgifter kan justeres.

Det er ikke kun produkter fra landbruget, der kan blive dyrere. En liter benzin vil med afgiften koste fire kroner mere end i dag.

