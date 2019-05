Det er en god idé at give ret til at udskyde skolestart, mener foreninger. Skoleledere genkender ikke problem.

Pædagoger og forældre skal i højere grad kunne bestemme, hvorvidt et barn er klar til at komme i skole eller har brug for et såkaldt modenhedsår i børnehave.

Det foreslår SF, der bakkes op af de røde partier, samt Alternativet. Også foreningen Bupl mener, det er en god idé.

- Vi oplever, at børnene skal gå 0. klasse om og ikke er klar til skolens krav med selvhjulpenhed og sidde stille. Nogle har brug for et år mere, så de kan blive klar til udfordringerne, siger formand for Bupl, Elisa Rimpler.

Ifølge hende skal skolestarten afgøres ud fra barnets tarv og kan være med til at sikre bedre trivsel.

- Barnets tarv kommer ikke altid først i dag. Det er andre hensyn som det økonomiske, fordi man mangler pladserne, og det er dyrere, at de bliver i daginstitutionerne, siger Elisa Rimpler.

Danmarks Lærerforening bakker også op.

- Vi synes helt bestemt, at det er barnets situation, der skal afgøre, om barnet skal begynde i første klasse eller ej, siger formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen.

Ifølge ham kan det også betyde, at flere forældre vil vælge folkeskolen til, hvis større fleksibilitet er gældende.

Hos Skolelederforeningen genkender man ikke problemet.

- Jeg synes, vi skal holde fast i dialog, som det er i dag i stedet for at gøre det til en ret, fordi vi oplever, at det kan være uhensigtsmæssigt, siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

Han påpeger, at der kan ske meget med børn i den alder.

- Nogle gange flytter de sig enormt meget på bare to måneder, og så bliver de faktisk et hoved højere og meget mere modne end deres klassekammerater.

- Vi har faktisk flere eksempler på børn, som vi også bliver nødt til at rykke et år op igen, så de kommer til at følges med dem, de er jævnaldrende med, siger Claus Hjortdal.

/ritzau/