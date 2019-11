Det er nødvendigt at indføre sprogkrav til udenlandske læger, mener formand for Lægeforeningen.

Dialog mellem læge og patienter er helt afgørende for at stille diagnose, kunne forklare behandling og gøre opmærksom på farlige symptomer.

Derfor er det nødvendigt, at udenlandske læger bliver stillet sproglige krav. Det mener formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing.

- Vi synes, man skal stille samme krav til læger, der er uddannet indenfor EU, til læger, der er uddannet udenfor EU.

- Det vil sige, at de skal leve op til Danskprøve 3, hvilket svarer til dansk på niendeklasse niveau, siger han.

Meldingen kommer, efter at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ønsker at indføre sprogkrav til udenlandske læger.

Ministeren har ikke et konkret forslag til sprogkrav på bordet, men han vil indkalde Danske Regioner til et møde, hvorpå nationale sprogkrav skal drøftes.

Hos Lægeforeningen mener formanden, at det er regionerne, der skal stille sprogundervisningen til rådighed for de udenlandske læger.

- Det er vigtigt at få rustet op med gode sprogtilbud og eksamener, så det bliver nemt og smooth at komme ind på det danske arbejdsmarked for udenlandske læger.

- Det er vigtigt at tiltrække udenlandske speciallæger til Danmark, som vi mangler rigtig mange af, siger Andreas Rudkjøbing.

I 2017 var der ifølge DR mere end 2000 læger med udenlandsk baggrund ansat her i landet.

/ritzau/