Antallet af flygtninge, der skal findes en bolig til i kommunerne, bliver mere end fordoblet næste år.

Den melding har Udlændingestyrelsen forleden givet til kommunerne, der nu skal kigge budgetterne igennem for at finde de millioner frem, det vil kræve at løse opgaven.

I stedet for 500 er der nu 1.100 flygtninge, der skal boligplaceres. Det såkaldte ‘landstal’ er således opjusteret til mere end det dobbelte.

Det sker efter, at de første evakuerede afghanere er blevet meddelt midlertidig opholdstilladelse.

Udlændingeordfører for Dansk Folkeparti er ikke begejstret:

»Jeg synes det er bekymrende, at der kommer en fordobling i flygtninge. Og det er formentlig endnu flere, flere nok vil bede om familiesammenføringer,« siger Peter Skaarup, som er gruppeformand og retsordfører for Dansk Folkeparti.

Nye Borgerliges formand Pernille Vermund er også stærkt kritisk.

»Det er et kæmpe svigt fra regeringen. Hvis man siger - og oprigtigt mener - at antallet betyder noget, så skal der ikke flere til fra menapt-landene (mellemøstlige lande red.). Der skal færre,« siger hun.

Men Pernille Vermund, når de har hjulpet danskere i Afghanistan og nu er i fare for hævn fra Taliban, skal de så ikke hjælpes?

»Jo, men ikke i Danmark,« siger hun.

I Københavns Kommune betyder opjusteringen, at der skal findes 13,8 millioner kroner fra 2022 til 2025.

Det skyldes, at det forventede antal flygtninge, der skulle boligplaceres, er steget fra 30 til 63.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) mener, at Danmark har et særligt ansvar for at hjælpe de evakuerede afghanere. Arkivfoto Foto: Philip Davali Vis mere Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) mener, at Danmark har et særligt ansvar for at hjælpe de evakuerede afghanere. Arkivfoto Foto: Philip Davali

Det fremgår af en indstilling fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i København, at kommunen samlet set råder over pladser til i alt 146 personer i midlertidig indkvartering.

Men det fremgår videre, at det kan blive vanskeligt at finde en permanent bolig til de evakuerede afghanere. Det skyldes ikke mindst en vurdering af, at de nytilkomne flygtninge vil få svært ved at finde penge til en bolig på det dyre marked i hovedstaden. Afghanerne vil derfor ‘være afhængige af kommunalt anviste boliger,’ skriver forvaltningen.

Men selv huslejen til almene boliger kan vise sig for høj, lyder advarslen i forvaltningen:

‘Det er vanskeligt at finde relevante boliger til flygtninge på grund af en generel mangel på almene boliger i København i en prisklasse, som ledige på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse kan betale.’

Forventningen fra Udlændingeminister Mattias Tesfaye, er, at de første evakuerede afghanere ankommer til kommunerne i begyndelsen af det nye år.

Han afviser kritikken fra Peter Skaarup og Pernille Vermund:

»Vi har et særligt ansvar for de evakuerede afghanere, der har hjulpet danske soldater, diplomater og NGO’er i Afghanistan under ekstremt vanskelige forhold,« siger han og fortsætter:

»Jeg glæder mig over, at de evakuerede afghanere inden længe kan forlade asylcentrene og i stedet komme ud i de danske kommuner.«

Ministeren henviser desuden til, at asyltallene for tiden er historisk lave. I 2020 blev der således registeret det laveste antal asylansøgere siden 1998. Tallet i 2020 lød på 1.547. I 2015 toppede antallet af registrerede asylansøgere med 21.316.