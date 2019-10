Fyns Politi har nedlagt forbud mod, at Rasmus Paludans parti, Stram Kurs, kan afholde Rigskongres i Middelfart. Det skriver Stram Kurs på Facebook.

'Rigskongressen er udsat nogle uger. Fyns Politi har i strid med grundloven nedlagt forbud mod Rigskongressen den 19.10.2019,' skriver partiet på Facebook.

Rigskongressen svarer til det, som andre partier kalder et landsmøde. Det skulle være afholdt lørdag klokken 09:30 til klokken 02:00 på Hotel Park i Middelfart.

På mødet skulle der vælges ledelse, afholdes politisk debat og vedtages et partiprogram.

Rasmus Paludan bekræfter overfor B.T., at mødet er blevet forbudt frem til 21. oktober, men ønsker herudover ikke at kommentere forbuddet.

Forbuddet kommer efter at Københavns Politi tidligere på ugen forbød Rasmus Paludan at demonstrere i hele Københavns Politikreds.

I et brev, som B.T. er i besiddelse af, fremgår det, at Københavns Politi begrunder aflysningen med, at der er en specifik terrortrussel mod Rasmus Paludan.

I sidste weekend fik Paludan forbud mod at deltage i Scandza-forum på Amager. To retsmøder, hvor han skulle møde som forsvarsadvokat, er derudover blevet aflyst ved Retten i Holbæk.

