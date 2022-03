Kører du i dieselbil? Så kan det være, du skal overveje at skifte den ud. Det kan nemlig være slut med at køre i Midtbyen i Aarhus.

I hvert fald, hvis det står til SF i Aarhus Kommune.

Et bredt flertal i Folketinget har nemlig indgået en aftale, der gør det muligt at forbyde dieselbiler uden parkeringsfilter i midtbyen.

Og den mulighed har SF tænkt sig at benytte sig af. De har derfor fremsat et beslutningsforslag i byrådet om netop dette.

Men det imponerer ikke rådmanden for teknik og mijø i Aarhus Kommune, Steen Stavnsbo (C), der ikke mener, at forslaget reelt vil gøre en forskel.

»Min holdning til det er, at der overordnet kun bør være elbiler i byen. Andre biler er larmende, støjende og forurenende.«

»Det er da en fin start, men det er langt fra løsningen for at skabe et bedre miljø i byen. Biler skal være i byen på en måde, så de ikke er til gene for borgerne,« tilføjer han.

Steen Stavnsbo ønsker, at der skal arbejdes for, at det kun er el- eller hybridbiler i Aarhus Midtby inden for 10 år.

Han er skeptisk omkring, om forslaget overhovedet vil have en betydning.

»Jeg tænker lidt, det gøres for, at vi kan vaske hænder – så har man gjort noget. Men jeg tror ikke på, det gør den store forskel, hvis jeg skal være ærlig. Den store forskel sker den dag, hvor alle brændselsbiler er væk,« siger han.

Skal man udelukke gamle dieselbiler fra Aarhus Midtby?

Det er dog ikke, fordi han er negativt stemt over for, at det er en start.

»Lidt har jo også en ret. Men det lyder meget flot over for borgerne at sige vi gør det ene og det andet tiltag. Det er flotte ord, men handlingen i det, vi gør her, er ikke af væsentlig betydning,« afslutter han.

Hvis man har en gammel dieselbil, kan man dog vælge at få monteret et parkeringsfilter, men det kan være en dyr løsning.

Bilister i gamle dieselbiler har dog lidt tid til at finde en løsning. Et forbud kan tidligst træde i kraft i kommunerne i begyndelsen af 2023.

Liv Gro Jensen (SF), der er næstformand i teknik og miljø i Aarhus Kommune, og som har været med til at stille forslaget, er dog meget tilfreds.

»Vi kommer til at se en kraftig omstilling af transporten i Aarhus de kommende år frem mod 2030. Vi skal have færre til at sidde alene i deres fossile bil og flere over i kollektiv transport, på cyklen eller i en elbil. Et skridt på vejen er forbud mod dieselbiler. Det vil være endnu et incitament til at skifte sin fossile bil ud som transportmiddel.«

»Man skal desuden på ingen måde underkende, hvor mange partikler gamle dieselbiler forurener Aarhus med. Det skal vi ikke bare fortsætte med at tillade,« siger hun.