Flere forbrændingsanlæg skal hjælpe med at destruere aflivede mink og lette presset på destruktionsanstalt.

Tusindvis af mink aflives hver dag. Og med beslutningen om at aflive alle mink herhjemme vil endnu flere dyr hver dag skulle lade livet.

Det er normalt destruktionsanstalten Daka, der tager sig af døde mink.

Men virksomheden har nået sin maksimale kapacitet.

Derfor har Fødevarestyrelsen indgået aftale med flere forbrændingsanlæg om hjælp til at destruere aflivede mink.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

- De mange aflivninger har betydet, at vi enkelte steder har været udfordret på både containerkapacitet og med at få destrueret dyrene.

- Derfor er vi også meget tilfredse med, at flere forbrændingsanlæg vil hjælpe med at destruere de ikke-smittede mink, siger beredskabschef i Fødevarestyrelsen Nikolas Hove.

I øjeblikket aflives der dagligt flere end 100.000 mink. Det er dels fra smittede besætninger, dels fra besætninger inden for en radius af 7,8 kilometer fra en smittet besætning.

Onsdag har regeringen meddelt, at alle mink, inklusive avlsdyr, skal aflives.

Det sker for at undgå, at muteret coronavirus breder sig til mennesker og giver problemer i forhold til effekten af en kommende vaccine.

Det første tilfælde af smitte på en nordjysk minkfarm blev konstateret tilbage i juni.

Siden har smitten bredt sig til flere farme i forskellige dele af Jylland.

Det anslås, at op mod 14 millioner mink skal slås ned.

Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere, ser masseaflivningen som en afvikling af erhvervet.

- Vi skal selvfølgelig ikke være årsag til en ny pandemi. Vi kender ikke det faglige grundlag for denne vurdering og risiko - det har vi ikke fået indsigt i.

- Men regeringens beslutning er en katastrofe for erhvervet og Danmark, har han udtalt.

/ritzau/