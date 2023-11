Når der mandag aften er premiere på Christiansborg Revyen i Fællessalen på Christiansborg, er blandt andre den tidligere socialdemokratiske minister Benny Engelbrecht på de skrå brædder sammen med ansatte fra Folketingets administration.

Medarbejdere i Folketinget har banket en stor scene op, der er orkester, der er lejet lys og lyd, og der er lagt op til flere indslag med bidende revysatire i programmet.

Fredag 3. november blev pianist og instruktør Jacob Beck ringet op af en administrativ medarbejder fra Folketinget, der er med til at sætte revyen op.

»Han ville høre, om jeg havde mulighed for at hjælpe med at sætte revyen op. Vi gennemgik kalenderen, og vi nåede frem til, at jeg ville kunne deltage i fire-fem prøver før premieren. Min rolle skulle være at få et professionelt øje på i opløbet,« siger Jacob Beck og fortsætter:

»Da jeg så tænkte, at nu er det på plads, og vi nu skulle aftale honoraret, sagde medarbejderen: ‘Hvor er det sødt af dig, du vil hjælpe i din fritid’. Min fritid? Jeg blev ærligt talt noget forvirret. Det er da ikke fritid. Så siger han måske kan vi finde et par tusinde til dig. Mit honorar for fire-fem prøver 10.000-15.000 kroner. Bare fordi man er kunstner, arbejder man altså ikke gratis.«

Jacob Beck er uddannet fra Musikkonservatoriet i Odense og arbejder til daglig som pianist og instruktør med særlig fokus på operette.

Han er mildest talt pikeret over, at en medarbejder fra Folketingets administration kan få den tanke, at han som selvstændig kunstner arbejder gratis.

»Det er en gang ‘dit arbejde er jo din hobby’-romantik, som jeg efter en lang karriere i faget bliver så frustreret over stadig at skulle møde,« mener Jacob Beck.

»Det er jo ikke med onde hensigter, at han henvender sig på den måde. Men det er tankeløshed; en meget kritisabel tankeløshed. Folketingets ansatte burde være for velinformerede til at leve i en diffus forestilling om, at kunstnerisk arbejde ikke er et rigtigt arbejde, det vil sige et arbejde, som man ikke behøver at lønne,« tilføjer han.

Jakob Beck skrev efterfølgende en mail, som B.T. har set, til den ansatte i Folketinget.

Den ansatte beklager i sit svar:

»Jeg har stor respekt for kulturens arbejde og det skal betales ordentligt. Så undskyld venligst,« skriver han.

B.T. har været i kontakt med den ansatte fra Folketingets administration. Han fortæller, at revyen har et relativt lille budget, og at billetindtægterne stort set går til leje af lys- og lydudstyr.

Han understreget desuden, at det ikke er Folketinget, der står bag revyen, men at den stables på benene af frivillige politikere og ansatte i Folketinget.

Folketinget bidrager dog til forestillingen ved at lægge lokaler til, ligesom ansatte i Folketinget har bidraget til at bygge scenen.

Jacob Beck har ikke ønsket at hænge den ansatte ud med navn, men blot at sætte fokus på, at kunstnere ligesom andre lever af at blive betalt for deres arbejde.

Det har B.T. valgt at respektere. B.T. er bekendt med identiteten på den ansatte fra Folketingets administration.

Christiansborg Revyen spiller mandag, onsdag, torsdag og fredag i denne uge.

