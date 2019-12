Pernille Vermund bør undskylde over for alle danskere med minoritetsbaggrund, for at hun ved flere lejligheder har brugt ordet perker.

Det mener flere af hendes kolleger i Folketinget.

»Det er et udtryk jeg aldrig ville bruge. Det er et meget nedsættende udtryk. Jeg synes hun skal gå ud og sige undskyld og sige, at det var en finke der røg af panden,« siger Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede.

I DR-dokumentaren ’Vermund og kampen om højrefløjen’, der blev vist tirsdag aften, bruger Pernille Vermund ordet om en person, der kører forbi i en Limousine.

Nye Borgerliges partileder Pernille Vermund er uddannet og har virket som arkitekt.

»Det var en perker,« siger hun i udsendelsen, og tager sig straks til munden.

Udtalelsen falder, mens Pernille Vermund er på vej til sit eget bryllup med mangemillionæren Lars Tvede.

Straks efter udtalelsen er faldet, bliver hun rettet af sin presserådgiver, der foreslår hende at bruge ordet 'udlænding' i stedet.

Udsendelsen bliver vist få dage efter en anden profil i Nye Borgerlige, Mette Thiesen, er blevet idømt en bøde på 15.000 kroner for at æreskrænke en fitness-instruktør ved at kalde ham 'terrorist-sympatisør'.

Bare for at gøre der helt klart. Jo det skal vi vise. Vi vil ikke acceptere det! Det er uhørt og racistisk. Det skal ikke relativeres. Det skal undskyldes #dkpol https://t.co/sBBtAlhXwR — Sofie CarstenNielsen (@sofiecn) December 18, 2019

»Der tegner sig et billede af en fremmedfjendsk og syg kultur hos centrale profiler i partiet. Nye borgerlige slår sig op på at være ordentlige og pæne, men i virkeligheden er der ikke den store forskel på Stram Kurs og Nye Borgerliges fremmedfjendske menneskesyn - andet end at Nye Borgerlige pakker deres fremmedhad ind i en pæn facade,« siger Sikandar Siddique, udlændingeordfører i Alternativet, der ligesom Mads Fuglede efterlyser en undskyldning fra Pernille Vermund.

»Når man ser klippet, er det tydeligt at hun bliver afsløret. Hun tager sin hånd op foran munden og hendes rådgiver retter hende. Dybt inde i sig selv ved hun godt, at hun har dummet sig og gjort noget forkert. Derfor bør hun undskylde over for de mange minoritetsmedborgere, som hun diskriminerer med sine racistiske udtalelser,« siger Sikandar Siddique.

Også de radikales Sofie Carsten Nielsen kræver en undskyldning fra Nye Borgerliges forkvinde.

»Det er uhørt og racistisk. Det skal ikke relativeres. Det skal undskyldes,« skriver hun på Twitter, hvor hun henviser til et opslag fra debattør Natasha al-hariri.

Men Vermunds kolleger i folketinget kommer til at se langt efter en undskyldning. Over for B.T. afviser Pernille Vermund at sige undskyld. I stedet fastholder hun sin ret til at bruge ordet 'perker' som hun vil.

»Hvem skulle jeg undskylde over for? Jeg står i en privat situation sammen med mennesker, der ved at jeg taler bramfrit. Jeg er som jeg er og taler som jeg gør,« siger Pernille Vermund.

Så du fastholder, at det er okay at bruge ordet perker?

»Det kommer an på, hvordan man bruger det og i hvilke sammenhænge, men så længe man ikke har en ond hensigt, kan jeg ikke se noget problem i det.«

Vil du bruge ordet fra Folketingets talerstol?

»Nej det vil jeg ikke. Der gælder særlige regler for, hvordan man taler fra Folketingets talerstol, og det synes jeg sådan set det er i orden.«

Formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund til møde i Folketingssalen, hvor der er udvidet spørgetime med statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag den 12. november 2019.

Er det okay, at børn bruger ordet om hinanden i skolegården?

»Det kommer an på situationen. Hvis det ikke er sagt i en ond mening, gør det ikke noget.«

Hvornår er man en perker i dine øjne?

»Perker er for mig et ord der dækker over en subkultur blandt indvandrere og efterkommere. Som jeg husker det i situationen med limousinen var det nogle festklædte mennesker med lidt mere bling bling. Det kan også være personer i sort dynejakke og omvendt kasket, der tror at de ejer hele verden. Sproget udvikler sig hele tiden, og jeg synes at vi skal favne sproget bredt og acceptere, at vi ikke alle sammen er akademikere, der taler ens.«

Hvis vi skal favne sproget bredt, er det så i orden at kalde dig racist?

»øhm ...det kommer jo an på, hvordan og i hvilken sammenhæng man siger det, men ved at kalde en person racist tillægger man mig nogle bestemte synspunkter, som jeg ikke har og som vil være injurierende, hvis de bliver fremsat offentligt.«

Hvad hvis man siger, det er racistisk at bruge ordet perker?

»Det må man jo gerne mene. Vi har jeg ret til at have vores synspunkter. Det er ikke fremmed for mig, at der er personer som mener, vi skal tale på en bestemt måde.«