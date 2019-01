38 procent af Bupls pædagoger ser børn, hvis forældre ikke har råd til at købe basale ting til barnet.

I en stor del af landets institutioner er der børn, hvis forældre ikke har råd til at købe de mest basale ting til dem såsom regn- og vintertøj.

Sådan lyder konklusionen i en undersøgelse blandt 473 medlemmer af pædagogernes fagforening Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, (Bupl). Det skriver Information.

38 procent af pædagogerne svarer, at de har børn i institutionen, hvor forældrene ikke har råd til at købe basale ting til barnet.

Det skræmmer Bupl-formand Elisa Rimpler.

- Som repræsentant for pædagogerne, som skal stå og håndtere det hver dag ude i daginstitutionerne, er det virkelig beskæmmende, siger Elisa Rimpler til Information.

Undersøgelsen kommer, efter at tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i december offentliggjorde en rapport, der viser, at stadig flere danske børn lever i fattigdom. Fra 2016 til 2017 steg antallet med 12.000.

I dag er der ifølge AE-rådet 64.500 fattige børn i Danmark.

Tallene er udregnet efter Danmarks Statistiks grænse for relativ fattigdom.

Bupl har sammen med 19 andre organisationer skrevet et åbent brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen.

Her kommer de med en appel om, at et nyt regeringsgrundlag efter valget skal indeholde en løsning, som gør op med skævhederne på børneområdet.

Brevet bliver overrakt fredag i forbindelse med en høring i Folketinget om børnefattigdom og den nye selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse, som regeringen torsdag besluttede at sænke med op til 2000 kroner for nogle familier.

Socialdemokratiet har annonceret, at de vil afskaffe kontanthjælpsloftet, hvis de får regeringsmagten efter det kommende folketingsvalg.

Herudover har de også meldt deres modstand mod regeringens sænkelse af integrationsydelsen.

Venstre er ikke vendt tilbage på Informations henvendelse.

/ritzau/