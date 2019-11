Igen går forældre på gaden for at få minimumsnormeringer. De opfordrer også til, at de mindste holder fri.

Mens politikerne fortsat forhandler om en ny finanslov og minimumsnormeringer, går forældre endnu en gang på gaden i protest.

Det sker fredag klokken 14.30, hvor forældrene går fra Rådhuspladsen til Christiansborg Slotsplads. En begivenhed på Facebook for demonstrationen har samlet flere end 1200 deltagere og 3800 har vist interesse.

Foruden protest i København går forældre også på gaden i Herning, hvor der vil være en støttedemonstration.

Bevægelsen er bekymret for, at resultatet af finansloven ikke bliver godt nok. Den kræver minimumsnormeringer, som er et maksimum antal børn per voksen, og at de kommer til at kunne mærkes hos børnene.

Marie Blønd er talsperson for forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksen, som har samlet flere end 36.000 medlemmer i en facebookgruppe. Hun har selv en pige på halvandet år i vuggestue.

- De udmeldinger, vi har hørt fra Christiansborg, er simpelthen for uambitiøse. Vi mangler en akut køreplan fra politikerne, siger hun.

Bevægelsen opfordrer også til, at forældrene giver deres børn en fridag fra vuggestue eller børnehave fredag. Forældre kan enten blive hjemme med børnene eller tage dem med til demonstration.

- Det handler jo om børnene. Det er børnene, der er centrum for denne her protest, siger hun og tilføjer:

- Det sender også et stærkt signal med scenariet med, at forældre begynder at gå hjemme, fordi vi ikke kan stå inde for kvaliteten i daginstitutioner.

Der arbejdes stadig på finansloven for næste år, hvor politikerne blandt andet diskuterer minimumsnormeringer.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil ikke løfte sløret for, hvad der konkret kan komme ud af forhandlingerne. Men hun lægger ikke skjul på, at nogle nok vil føle, at det ikke bliver godt nok.

- Selv når vi er færdige med at forhandle finanslov, vil det være sådan, at der uden tvivl vil være nogen, der tænker: Kom vi så også i mål? Det gør man ikke på et år.

- Vi bevæger os i den rigtige retning. Men vi bevæger os også i den rigtige retning oven på mange års sparekurs. Det er simpelthen svært at rette op på fra den ene dag til den anden, siger hun.

/ritzau/