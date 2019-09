Vi skal skrue tiden tilbage til lørdag den 5. november 2011.

Iført en knaldrød blazer oven på en sort top gik Helle Thorning-Schmidt op på talerstolen til sit partis årlige kongres og bebudede, at 'Socialdemokratiet var tilbage'.

Klapsalverne var massive, men bag de optimistiske ord og den store jubel gemte der sig et nyt regeringsparti i en heftig krise.

Halvanden måned forinden havde Socialdemokratiet oplevet et skuffende resultatet til folketingsvalget 15. september 2011, men takket være Enhedslistens og De Radikales store fremgang kunne Helle Thorning-Schmidt dagen efter sætte sig til bords til regeringsforhandlingerne.

Socialdemokraterne står i en ny meningsmåling fra Greens Analyseinstitut i dagbladet Børsen til den ringeste opbakning i næsten fire år med bare 21, 9 procent af stemmerne. Samtidig går Venstre stærkt frem til 32, 7 procent, og sammenlagt ville blå blok få 93 mandater ved et valg i dag mod 82 pladser til regeringspartierne og Enhedslisten. På billedet fra lørdag, Socialdemokraterne holder endags kongres i Scandinavian Congress Center i ÅrhusSocialdemokraterne holder endags kongres i Scandinavian Congress Center i Århus Foto: Kim Haugaard Vis mere Socialdemokraterne står i en ny meningsmåling fra Greens Analyseinstitut i dagbladet Børsen til den ringeste opbakning i næsten fire år med bare 21, 9 procent af stemmerne. Samtidig går Venstre stærkt frem til 32, 7 procent, og sammenlagt ville blå blok få 93 mandater ved et valg i dag mod 82 pladser til regeringspartierne og Enhedslisten. På billedet fra lørdag, Socialdemokraterne holder endags kongres i Scandinavian Congress Center i ÅrhusSocialdemokraterne holder endags kongres i Scandinavian Congress Center i Århus Foto: Kim Haugaard

Men det skulle vise sig at blive et par først hemmelige og derefter enormt omtalte uger i 'Det Sorte Tårn', der senere skulle slå dybe skår i den socialdemokratiske selvforståelse.

Efter flere ugers forhandlinger kunne Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten den 3. oktober 2011 præsentere en ny regering bestående af de førstnævnte tre partier, men allerede dagen efter var den gal.

Til Folketingets åbningsdebat var oppositionen - ført an af Venstre - fokuseret på ét ord: løftebrud.

Man kritiserede regeringsgrundlaget for at være fyldt med løftebrud, og kort tid efter begyndte kritikken også at komme indefra, ligesom partiet i meningsmålingerne oplevede massiv nedgang.

I det socialdemokratiske bagland mente man, at især De Radikale havde haft for meget at sige i regeringsforhandlingerne og havde fået for mange af partiets forslag med i det endelige resultat.

Helle Thorning-Schmidt havde altså pistolen for panden, da hun gik på talerstolen den 5. november 2011 til sit partis kongres.

Og det kunne man mærke. Det husker Altingets politiske kommentator, Erik Holstein, der var til stede under kongressen, klart.

»Thorning forsøgte at skabe stemningen, og folk prøvede at klappe, men der var lidt en forloren sejrsstemning, kunne man mærke,« husker Erik Holstein.

Men hvorfor er det så interessant i dag?

Jo, for i dag står Mette Frederiksen i samme situation - og så alligevel ikke.

Statsministeren skal nemlig på talerstolen til Socialdemokratiets kongres lørdag efter netop at have vundet et valg, men så stopper sammenligningen med Thornings situation i 2011 også.

Mette Frederiksen taler under valgfesten hos Socialdemokratiet i Fællessalen på Christiansborg i København under Folketingsvalget 2019, onsdag den 5. juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mette Frederiksen taler under valgfesten hos Socialdemokratiet i Fællessalen på Christiansborg i København under Folketingsvalget 2019, onsdag den 5. juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe

»Kongressen i 2011 står i meget stærk konstrast til den i år, som bliver en ren klappe-kage kongres. En 'walk in the park' for Mette Frederiksen,« fortæller Erik Holstein.

Den nye S-regering står nemlig ikke i nogen markant politisk modvind, og der er heller ingen stærk opposition til at føre angrebet, hvis det skulle være.

Liberal Alliance er nærmest et helt nyt parti med den massive nedgang og Anders Samuelsens afgang, Dansk Folkeparti er blevet mere end halveret og så er der Venstre, som har brugt de seneste to måneder på at bekrige hinanden internt.

Men endnu vigtigere, så vækker det politiske grundlag glæde i Socialdemokratiets egne rækker.

»Man er meget tilfreds med at have vundet magten og at have dannet sin egen s-regering. Man er kommet på magten på et grundlag, som man kan se sig selv i, og selvom Morten Østergaard selvfølgelig fik en vis indflydelse under regeringsforhandlingerne, så er det slet ikke samme radikale dominans som i 2011,« siger Erik Holstein.

Der er altså lagt op til en festlig kongres uden de store kritikpunkter at skulle tage stilling til.

I hvert fald sammenlignet med 2011.