»Jeg tror simpelthen, jeg er for kantet til at være borgmester på Frederiksberg.«

Laura Lindahl var ellers af mange blevet spået til at være det oplagte bud på at være De Konservatives næste borgmesterkandidat på Frederiksberg efter det historiske nederlag ved kommunalvalget i november.

Her mistede De Konservative mistede borgmesterposten efter at have haft den i 112 år.

Men Laura Lindahl, der i november blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i Frederiksberg med partiets næsthøjeste stemmetal, vil nu hellere i Folketinget end at gå efter borgmesterposten på Frederiksberg.

»Jeg har aldrig drømt om at være borgmester. Jeg er en værdikriger, der elsker de store og principielle politiske debatter. Dem er der ikke mange af, i rollen som borgmester på Frederiksberg « siger Laura Lindahl til B.T.

I aftes blev Lindahl opstillet som folketingskandidat for Konservative i Københavns Storkreds.

Laura Lindahl var i perioden fa 2015 til 2019 folketingsmedlem for Liberal Alliance. For et år siden meddelte hun, at hun skiftede til De Konservative.

Liberal Alliance var en del af V-LA-K-regeringen frem mod folketingsvalget i 2019. Lindahl var ikke en del af ministerholdet. Men hun var en af de markante profiler for Liberal Alliance i Folketinget.

Det er da også muligheden for at tage de større samfundspolitiske debatter i Folketinget, der trækker i Laura Lindahl.

»Jeg elsker debatter der rykker holdninger og udfordrer og har en meget direkte facon. Jeg tror simpelthen, jeg er for kantet til at være borgmester på Frederiksberg« siger Laura Lindahl.

De Konservative har ikke valgt en ny spidskandidat på Frederiksberg siden den nu tidligere borgmester, Simon Aggesen, i december valgte at trække sig. Laura Lindahl har af mange været nævnt som den oplagte efterfølger til forsøget på at få borgmesterposten tilbage på Konservative hænder.

»Der har været nogle følere ude på, om jeg kunne være interesseret og nogen, der synes, min profil er den rigtige for Frederiksberg. Omvendt har der også været nogen, der synes, at det var et minus, at jeg endnu ikke har været medlem af partiet så længe « siger Laura Lindahl.

I den seneste Voxmeter-måling for Ritzau står De Konservative til 16,0 procent af stemmerne, hvis der er valg i morgen. Ved 2019-valget fik partiet 6,6 procent af stemmerne.