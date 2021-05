Det gik stærkt, da Inger Støjberg sagde farvel. Efter kort tid var alle spor af hendes politiske eksistens forsvundet.

»Da jeg meldte mig ud af Venstre, gik der ti minutter, så var 19 års arbejde i Folketinget væk,« fortæller hun.

I et interview hos Alt.dk sætter politikeren ord på, hvad der konkret skete i begyndelsen af februar, da meldingen om hendes udmeldelse af partiet nåede frem.

»Min mail, telefon og alting var lukket ned. Jeg tror virkelig, der er en eller anden IT-mand, der er løbet hen og har rykket et kæmpe stik ud af væggen, for pludselig virkede ingenting, og alt, hvad jeg har skrevet af læserbreve og kronikker, var væk,« fortæller Inger Støjberg.

Inger Støjberg er i dag løsgænger. Foto: Emil Helms Vis mere Inger Støjberg er i dag løsgænger. Foto: Emil Helms

Hun er i dag løsgænger og stadig medlem af Folketinget.

På Christiansborg har hun under stor bevågenhed fået nyt kontor i langt væk fra det meste i det, hun selv kalder 'skammekrogen'. Her har hun fået lov at dele sekretær med Dansk Folkeparti.

Om den aftale har formanden for partiet, Kristian Thulesen Dahl, sagt:

»I første omgang er det en praktisk ting. I sin egenskab af løsgænger skal hun selvfølgelig sørge for, at hun er betjent på de ledder og kanter, man har brug for som politiker. Og samtidig har vi i Dansk Folkeparti en åbenlys interesse i, at Inger stadig kan udøve sit politiske virke, fordi vi på lange, lange stræk er så enige, som vi er. Så det går op i en højere enhed, og det synes vi, er rigtigt godt,« lød det sidst i februar, hvor detaljerne faldt på plads.

Og så er der alle de Venstre-folk, der ikke hilser på mig på gangene i dag. Inger Støjberg

Selv har 48-årige Inger Støjberg vænnet sig til sit nye uafhængige liv i dansk politik.

Selv om hun i interviewet med Alt.dk indrømmer, at der er stor forskel på, hvordan hun bliver behandlet af sine tidligere partifæller i Venstre efter bruddet med ikke mindst formand Jakob Ellemann-Jensens linje.

»Jeg taler stadig med mange af mine gamle V-kolleger. De rigtige venner har hængt ved, og så er der alle de Venstre-folk, der ikke hilser på mig på gangene i dag. Det skal man lige øve sig på. Men jeg må indrømme, at jeg ikke har haft det bedre i lang tid. Jeg har i hvert fald aldrig haft så få problemer med chefen som nu, ha-ha,« lyder det fra den tidligere næstformand.

Hun står som bekendt foran en rigsretssag, og hun fortæller til magasinet, at hun først herefter vil tage stilling til, om hun i fremtiden skal stille op for et andet parti.