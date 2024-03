Man kunne være politisk uenig med Pape - men man kunne ikke andet end at holde af ham, skriver Søren Gade.

Ifølge Folketingets formand, Søren Gade (V), var den afdøde konservative partiformand Søren Pape Poulsen "et menneske med høj troværdighed", som "ikke stødte sine politiske modstandere fra sig".

Sådan lyder det i et mindeord på Folketingets hjemmeside.

- Når han debatterede i Folketingssalen, var det ofte med et glimt i øjet. Han tog ikke sig selv højtideligt, og det gav ham mange venner på Christiansborg, skriver Søren Gade.

Pape blev medlem af De Konservative i 1987.

I 2014 blev han formand for partiet, og året efter blev Pape valgt til Folketinget for første gang i en alder af 43 år.

- Han kom forholdsvis sent ind i landspolitik, og det var nok grunden til, at han forblev helt sin egen.

- Det kommer til at tage lang tid, før det går op for os, at vi ikke mere skal se hans smilende ansigt og høre hans perlende latter, lyder det fra Folketingets formand.

Søren Pape Poulsen blev ramt af en hjerneblødning fredag og døde lørdag eftermiddag. Han blev 52 år.

Med hans død har Folketinget mistet en "markant skikkelse og et godt menneske, der satte et dybt aftryk på dansk politik", skriver Søren Gade.

Siden det blev meddelt af De Konservative lørdag eftermiddag, at Søren Pape Poulsen var afgået ved døden, er det væltet ind med kondolencer og mindeord fra alle sider af folketingssalen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte lørdag i en pressemeddelelse, at hun med stor sorg havde modtaget nyheden om Papes død.

Hun vil huske ham som et lattermildt, samvittighedsfuldt og ordentligt menneske, som var konservativ i krop og sjæl og med et stort engagement i Danmarks sikkerhed og i retspolitikken, lød det.

Fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) lød det, at Søren Pape Poulsen var et blødt menneske og en hård fighter inkarneret i én person. Det skrev Løkke på Facebook lørdag aften.

Hos Venstre skrev formand og forsvarsminister Troels Lund Poulsen på det sociale medie X, at nyheden kom som et chok. Han skrev, at det var umuligt ikke at være glad i Søren Pape Poulsens selskab.

/ritzau/