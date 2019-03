Søndag skriver DR historie, når de to statsministerkandidater tørner sammen i direkte tv-duel.

Det er nemlig første gang, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, mødes i en tv-debat.

Og det ovenikøbet direkte.

Det sker i programmet 21Søndag med Kåre Qvist som vært, skriver DR.

Debatten bliver næppe afgørende for valgets udfald, men den kan give vælgerne et indblik i, hvordan valgkampen kommer til at forløbe.

For mens valgrygterne svirrer på Christiansborg, ved ingen anden end statsministeren reelt, hvornår han trykker på den famøse valgknap.

Fakta er dog, at valget senest skal udskrives i slutningen af maj, da det skal afholdes senest 17. juni - og da der er tradition for tre ugers valgkamp.

Det er ikke kendt, hvilke temaer, de to partiledere og statsministerkandidater skal drøfte, men det bliver muligt for seerne at sende spørgsmål ind forud for debatten, oplyser DR.