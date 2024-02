Mike Fonseca er tilbage på Christiansborg.

Men den nyudnævnte løsgænger i Folketinget ønsker stadigvæk ikke at svare på, hvor gammel hans kæreste var, da de indledte en romatisk relation.

»Jeg har et møde jeg skal til,« svarer han, da B.T. fanger ham på vej ind til første arbejdsdag på borgen efter sin sygemelding.

Onsdag fortalte Mike Fonseca, at han ville vende tilbage til dansk politik torsdag. Han blev sygemeldt i slutningen af november.

I Altingets podcast bliver Mike Fonseca netop spurgt ind til, hvor gammel hans kæreste var, da de startede deres forhold, men her nægter han at svare spørgsmålet.

Og lysten er ikke blevet større torsdag.

Mike, hvorfor vil du ikke bare fortælle, at hun var 15, da I fandt sammen?

»På nuværende tidspunkt har jeg et møde, så kan vi snakke sammen bagefter,« svarer han igen.

Det omtalte møde er med Folketingets formand Søren Gade (V). Her skal de snakke om, at han vender tilbage til sit arbejde i Folketinget.

TV 2 skrev onsdag, at Mike Fonseca ville møde op med sikkerhedsvagter, da han har modtaget 'alvorlige trusler'.

Med sig torsdag morgen har løsgængeren en ældre herre med blød hat, der forsøger at afskærme de fremmødte journalister for at stille spørgsmål.

Opdateres …